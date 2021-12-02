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Погодные рекорды Молдовы 2 декабря
Погодные рекорды Молдовы 2 декабря
Какой была температура 2 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-02T00:01+0200
2021-12-02T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы второго декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, второго декабря 1892 года столбик термометра упал до отметки в –17,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1961 году. Тогда воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 33,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210324/moldova-poluchit-pochti-700-tysyach-dollarov-ot-zelenogo-klimaticheskogo-fonda-34102465.html
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Погодные рекорды Молдовы 2 декабря

00:01 02.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausВид на окницкий район с высоты
Вид на окницкий район с высоты - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
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Дмитрий Терехов
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы второго декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, второго декабря 1892 года столбик термометра упал до отметки в –17,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1961 году. Тогда воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 33,3 градуса.
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