https://ru.sputnik.md/20211202/pogodnye-rekordy-46874723.html
Погодные рекорды Молдовы 2 декабря
Погодные рекорды Молдовы 2 декабря
Какой была температура 2 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-02T00:01+0200
2021-12-02T00:01+0200
2021-12-02T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы второго декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, второго декабря 1892 года столбик термометра упал до отметки в –17,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1961 году. Тогда воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 33,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210324/moldova-poluchit-pochti-700-tysyach-dollarov-ot-zelenogo-klimaticheskogo-fonda-34102465.html
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 2 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы второго декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, второго декабря 1892 года столбик термометра упал до отметки в –17,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1961 году. Тогда воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 33,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.