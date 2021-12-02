https://ru.sputnik.md/20211202/politiki-tseny-na-benzin-i-diztoplivo-v-moldove-46866202.html
Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
Экономический эксперт рассмотрел возможность картельного сговора на рынке нефтепродуктов
2021-12-02T09:00+0200
2021-12-02T09:00+0200
2021-12-02T09:32+0200
радио
рынок
влияние
цены на нефтепродукты
бензин
дизтопливо
политики
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Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
Почему на рынке нефтепродуктов Молдовы в течение нескольких месяцев наблюдался постоянный рост цен, а сейчас, уже несколько недель они постоянно снижаются, пусть и незначительно? И какую роль в этом играют молдавские политики и картельный сговор компаний-поставщиков? Об этом в программе "Экспертиза" в студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.Как уточнил эксперт, рынок нефтепродуктов не находится в кризисной ситуации и в то время, когда цены растут, и тогда, когда они падают. Рост тарифов на бензин и дизельное топливо порождает недовольство лишь в стане автолюбителей, а для компаний-поставщиков такая ситуация - наоборот, на руку, уточнил собеседник. Собеседник предположил, что интерес власть имущих к прибылям с этого рынка наверняка существует. По словам Гырбу, в Молдове интерес чиновников и депутатов к особо прибыльным отраслям всегда существовал, и наивно предполагать, что некоторые из них и по сей день не оказывают влияния на ценообразование на рынке нефтепродуктов взамен на финансовое вознаграждение.Эксперт обратил внимание, что после смены власти в стране ставленники партии "Действие и солидарность" (PAS) изменили процедуру ценообразования на этом рынке. Гырбу назвал эту формулу расчета "не самой лучшей и благоприятной" для рынка и отметил, что она требует существенных изменений. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с четверга, 2 декабря.Так, 95-й бензин подешевел на 18 банов, цена опустилась до 20,61 лея за литр. Цена на дизтопливо снизилась на 17 банов – до 17,70 лея за литр.
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Андрей Петрик
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
рынок, влияние, цены на нефтепродукты, бензин, дизтопливо, политики, аудио
Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
09:00 02.12.2021 (обновлено: 09:32 02.12.2021)
Экономический эксперт рассмотрел возможность картельного сговора на рынке нефтепродуктов в республике, а также проанализировал, насколько власть имущие заинтересованы в том, чтобы получать дивиденды от компаний за формирование цен на нефтепродукты в стране.
Почему на рынке нефтепродуктов Молдовы в течение нескольких месяцев наблюдался постоянный рост цен, а сейчас, уже несколько недель они постоянно снижаются, пусть и незначительно? И какую роль в этом играют молдавские политики и картельный сговор компаний-поставщиков? Об этом в программе "Экспертиза" в студии Sputnik Молдова
рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
Как уточнил эксперт, рынок нефтепродуктов не находится в кризисной ситуации и в то время, когда цены растут, и тогда, когда они падают. Рост тарифов на бензин и дизельное топливо порождает недовольство лишь в стане автолюбителей, а для компаний-поставщиков такая ситуация - наоборот, на руку, уточнил собеседник.
"Когда цены на нефтепродукты растут, автолюбители подозревают существование заговора. На самом деле на этом рынке заработок основывается на объемах продаж - чем выше спрос на бензин и дизтопливо, тем больше выручки. Большой оборот на рынке обеспечивает хорошие заработки для поставщиков", - считает Гырбу.
Собеседник предположил, что интерес власть имущих к прибылям с этого рынка наверняка существует. По словам Гырбу, в Молдове интерес чиновников и депутатов к особо прибыльным отраслям всегда существовал, и наивно предполагать, что некоторые из них и по сей день не оказывают влияния на ценообразование на рынке нефтепродуктов взамен на финансовое вознаграждение.
"Доказать это невозможно, я не прокурор. Но судя по эволюции ситуации на этом рынке и анализируя действия предпринимателей, на нем представленных, можно предположить, что государство не создало лучших условий для наведения порядка в этой отрасли. Законы по регламентации этого рынка несовершенны", - добавил Гырбу.
Эксперт обратил внимание, что после смены власти в стране ставленники партии "Действие и солидарность" (PAS) изменили процедуру ценообразования на этом рынке. Гырбу назвал эту формулу расчета "не самой лучшей и благоприятной" для рынка и отметил, что она требует существенных изменений.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с четверга, 2 декабря.
Так, 95-й бензин подешевел на 18 банов, цена опустилась до 20,61 лея за литр. Цена на дизтопливо снизилась на 17 банов – до 17,70 лея за литр.