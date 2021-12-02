https://ru.sputnik.md/20211202/politiki-tseny-na-benzin-i-diztoplivo-v-moldove-46866202.html

Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове

Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове

Экономический эксперт рассмотрел возможность картельного сговора на рынке нефтепродуктов

2021-12-02T09:00+0200

2021-12-02T09:00+0200

2021-12-02T09:32+0200

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Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове

Почему на рынке нефтепродуктов Молдовы в течение нескольких месяцев наблюдался постоянный рост цен, а сейчас, уже несколько недель они постоянно снижаются, пусть и незначительно? И какую роль в этом играют молдавские политики и картельный сговор компаний-поставщиков? Об этом в программе "Экспертиза" в студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.Как уточнил эксперт, рынок нефтепродуктов не находится в кризисной ситуации и в то время, когда цены растут, и тогда, когда они падают. Рост тарифов на бензин и дизельное топливо порождает недовольство лишь в стане автолюбителей, а для компаний-поставщиков такая ситуация - наоборот, на руку, уточнил собеседник. Собеседник предположил, что интерес власть имущих к прибылям с этого рынка наверняка существует. По словам Гырбу, в Молдове интерес чиновников и депутатов к особо прибыльным отраслям всегда существовал, и наивно предполагать, что некоторые из них и по сей день не оказывают влияния на ценообразование на рынке нефтепродуктов взамен на финансовое вознаграждение.Эксперт обратил внимание, что после смены власти в стране ставленники партии "Действие и солидарность" (PAS) изменили процедуру ценообразования на этом рынке. Гырбу назвал эту формулу расчета "не самой лучшей и благоприятной" для рынка и отметил, что она требует существенных изменений. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с четверга, 2 декабря.Так, 95-й бензин подешевел на 18 банов, цена опустилась до 20,61 лея за литр. Цена на дизтопливо снизилась на 17 банов – до 17,70 лея за литр.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

рынок, влияние, цены на нефтепродукты, бензин, дизтопливо, политики, аудио