Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211202/politiki-tseny-na-benzin-i-diztoplivo-v-moldove-46866202.html
Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
Экономический эксперт рассмотрел возможность картельного сговора на рынке нефтепродуктов
2021-12-02T09:00+0200
2021-12-02T09:32+0200
радио
рынок
влияние
цены на нефтепродукты
бензин
дизтопливо
политики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46867258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db520f39f910ffd428f81bfc6f59ea31.jpg
Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
Почему на рынке нефтепродуктов Молдовы в течение нескольких месяцев наблюдался постоянный рост цен, а сейчас, уже несколько недель они постоянно снижаются, пусть и незначительно? И какую роль в этом играют молдавские политики и картельный сговор компаний-поставщиков? Об этом в программе "Экспертиза" в студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.Как уточнил эксперт, рынок нефтепродуктов не находится в кризисной ситуации и в то время, когда цены растут, и тогда, когда они падают. Рост тарифов на бензин и дизельное топливо порождает недовольство лишь в стане автолюбителей, а для компаний-поставщиков такая ситуация - наоборот, на руку, уточнил собеседник. Собеседник предположил, что интерес власть имущих к прибылям с этого рынка наверняка существует. По словам Гырбу, в Молдове интерес чиновников и депутатов к особо прибыльным отраслям всегда существовал, и наивно предполагать, что некоторые из них и по сей день не оказывают влияния на ценообразование на рынке нефтепродуктов взамен на финансовое вознаграждение.Эксперт обратил внимание, что после смены власти в стране ставленники партии "Действие и солидарность" (PAS) изменили процедуру ценообразования на этом рынке. Гырбу назвал эту формулу расчета "не самой лучшей и благоприятной" для рынка и отметил, что она требует существенных изменений. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с четверга, 2 декабря.Так, 95-й бензин подешевел на 18 банов, цена опустилась до 20,61 лея за литр. Цена на дизтопливо снизилась на 17 банов – до 17,70 лея за литр.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46867258_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d61128403124423126e35b80cf3ccb28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рынок, влияние, цены на нефтепродукты, бензин, дизтопливо, политики, аудио

Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове

09:00 02.12.2021 (обновлено: 09:32 02.12.2021)
Радио
Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
Подписаться на
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Экономический эксперт рассмотрел возможность картельного сговора на рынке нефтепродуктов в республике, а также проанализировал, насколько власть имущие заинтересованы в том, чтобы получать дивиденды от компаний за формирование цен на нефтепродукты в стране.
Почему на рынке нефтепродуктов Молдовы в течение нескольких месяцев наблюдался постоянный рост цен, а сейчас, уже несколько недель они постоянно снижаются, пусть и незначительно? И какую роль в этом играют молдавские политики и картельный сговор компаний-поставщиков? Об этом в программе "Экспертиза" в студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
Как уточнил эксперт, рынок нефтепродуктов не находится в кризисной ситуации и в то время, когда цены растут, и тогда, когда они падают. Рост тарифов на бензин и дизельное топливо порождает недовольство лишь в стане автолюбителей, а для компаний-поставщиков такая ситуация - наоборот, на руку, уточнил собеседник.

"Когда цены на нефтепродукты растут, автолюбители подозревают существование заговора. На самом деле на этом рынке заработок основывается на объемах продаж - чем выше спрос на бензин и дизтопливо, тем больше выручки. Большой оборот на рынке обеспечивает хорошие заработки для поставщиков", - считает Гырбу.

Собеседник предположил, что интерес власть имущих к прибылям с этого рынка наверняка существует. По словам Гырбу, в Молдове интерес чиновников и депутатов к особо прибыльным отраслям всегда существовал, и наивно предполагать, что некоторые из них и по сей день не оказывают влияния на ценообразование на рынке нефтепродуктов взамен на финансовое вознаграждение.

"Доказать это невозможно, я не прокурор. Но судя по эволюции ситуации на этом рынке и анализируя действия предпринимателей, на нем представленных, можно предположить, что государство не создало лучших условий для наведения порядка в этой отрасли. Законы по регламентации этого рынка несовершенны", - добавил Гырбу.

Эксперт обратил внимание, что после смены власти в стране ставленники партии "Действие и солидарность" (PAS) изменили процедуру ценообразования на этом рынке. Гырбу назвал эту формулу расчета "не самой лучшей и благоприятной" для рынка и отметил, что она требует существенных изменений.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с четверга, 2 декабря.
Так, 95-й бензин подешевел на 18 банов, цена опустилась до 20,61 лея за литр. Цена на дизтопливо снизилась на 17 банов – до 17,70 лея за литр.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:39Таубер - о решении ЦИК: мы готовы выйти на улицу
10:56Брифинг Марины Таубер о попытке снять ее с выборов в Бельцах - видео
10:55ФСБ сообщила о предотвращении теракта и задержании агентов спецслужб Украины
10:31Студенты в Кишиневе выступили за ковид-ограничения и онлайн-сессию
10:29Народный адвокат Наталья Молошаг подала в отставку
10:02Где в Кишиневе 2 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Протест студентов в Кишиневе: какие требования они выдвигают - видео
09:00Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
08:42Мир за сутки: "Бастион" на дежурстве, новогодние троллейбусы и опасный астероид
08:30Вытащит ли IT-сектор Молдову из экономической ямы
08:00Альтштейн: штамм "омикрон" может означать конец пандемии
07:30Молдова расширила географию экспорта яблок
07:00Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни, затем похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 2 декабря
ВчераВрачи рассказали о разнице между "дельтой" и "омикроном"
ВчераКак российский истребитель Су-35С стал "убийцей" авианосцев
ВчераКонстантин Харет: готов просить Минкульт приостановить работу театра
ВчераКак зажигались огни на главной елке Молдовы
ВчераКурс валют на четверг: доллар растет, евро идет вниз
ВчераВ Кишиневе зажгли огни на главной елке страны