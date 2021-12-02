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Полиция бьет тревогу: за трое суток в ДТП погибли пять человек
Полиция бьет тревогу: за трое суток в ДТП погибли пять человек
Полиция фиксирует большое количество нарушений скоростного режима на дорогах.
2021-12-02T18:29+0200
2021-12-02T18:29+0200
полиция
дтп
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. За 72 часа в стране произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы, 5 человек погибли, в том числе ребенок трех лет. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.Также патрульная полиция выявила более 3400 нарушений правил дорожного движения. Более 700 водителей оштрафованы за превышение скорости.В связи с этим полиция Республики Молдова выступила с рядом рекомендаций водителям:
https://ru.sputnik.md/20211125/tragediya-v-sorokakh-dva-brata-podrostka-pogibli-v-dtp-46721868.html
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Евгений Чебан
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полиция, дтп, в молдове, молдова

Полиция бьет тревогу: за трое суток в ДТП погибли пять человек

18:29 02.12.2021
© Photo : Inspectoratul de Poliție SorocaДТП
ДТП - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Photo : Inspectoratul de Poliție Soroca
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Полиция зафиксировала большое количество нарушений скоростного режима на дорогах.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. За 72 часа в стране произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы, 5 человек погибли, в том числе ребенок трех лет. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Также патрульная полиция выявила более 3400 нарушений правил дорожного движения. Более 700 водителей оштрафованы за превышение скорости.
В связи с этим полиция Республики Молдова выступила с рядом рекомендаций водителям:
водить максимально аккуратно и соблюдать правила дорожного движения как за рулем авто, так и на мотоцикле или велосипеде;
передвигаться со скоростью, которая является законной и безопасной;
не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков или веществ, которые могут нанести вред безопасности;
соблюдать безопасную дистанцию;
всегда пристегиваться ремнем безопасности и следить за тем, чтобы его использовали все пассажиры.
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