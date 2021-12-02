https://ru.sputnik.md/20211202/politsiya-dtp-46897785.html

Полиция бьет тревогу: за трое суток в ДТП погибли пять человек

Полиция бьет тревогу: за трое суток в ДТП погибли пять человек

Полиция фиксирует большое количество нарушений скоростного режима на дорогах.

2021-12-02T18:29+0200

2021-12-02T18:29+0200

2021-12-02T18:29+0200

полиция

дтп

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. За 72 часа в стране произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы, 5 человек погибли, в том числе ребенок трех лет. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.Также патрульная полиция выявила более 3400 нарушений правил дорожного движения. Более 700 водителей оштрафованы за превышение скорости.В связи с этим полиция Республики Молдова выступила с рядом рекомендаций водителям:

https://ru.sputnik.md/20211125/tragediya-v-sorokakh-dva-brata-podrostka-pogibli-v-dtp-46721868.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

полиция, дтп, в молдове, молдова