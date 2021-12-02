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Полиция раскрыла группу наркодилеров
Полиция раскрыла группу наркодилеров
Полиция раскрыла не только дело о продаже наркотиков, но также нашла одного беглого преступника.
2021-12-02T16:17+0200
2021-12-02T16:17+0200
общество
в молдове
полиция
молдова
торговля наркотиками
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В Молдове раскрыли деятельность криминальной группы, подозреваемой в распространении наркотических средств через мессенджер Telegram. В доме одного из нарушителей нашли разыскиваемого преступника. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).По данным следствия, раскрытие дела произошло после проведения слежки, перехвата переговоров, контрольных закупок, расследований под прикрытием."В результате расследования были найдены шесть подозреваемых от 27 до 38 лет из Кишинева, Новых Анен и Рышкан. Все они были ранее судимы за различные нарушения", - говорится в сообщении полиции.Как уточнили в ГИП, подозреваемые создали сеть по продаже наркотиков в популярном мессенджере: несколько человек переправляли товар и делали "закладки". В ходе обысков полицейские изъяли несколько видов наркотиков, а также несколько мобильных телефонов и SIM-карт. Изъятые наркотические средства оцениваются в 80 тысяч леев. Кроме того, по данным ГИП, в доме одного из подозреваемых нашли человека, которого объявили в розыск еще в 2019 году. Его разыскивали по факту нападения на должностное лицо. В настоящее время два человека находятся под предварительным арестом, еще трое находятся на свободе. Одного из участников группировки объявят в розыск, так как есть информация, что он покинул страну. По данным ведомства, преступления раскрыли при помощи сотрудников Национального инспектората расследований, прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и управлению полиции по уголовным расследованиям.Действия по задержанию проводили при помощи спецотряда Fulger. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения.
https://ru.sputnik.md/20211108/studenty-kishinev-torgovlea-narkotiki-46253645.html
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в молдове, полиция, молдова, торговля наркотиками

Полиция раскрыла группу наркодилеров

16:17 02.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Полиция раскрыла не только дело о продаже наркотиков, но также нашла одного беглого преступника.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В Молдове раскрыли деятельность криминальной группы, подозреваемой в распространении наркотических средств через мессенджер Telegram. В доме одного из нарушителей нашли разыскиваемого преступника. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
По данным следствия, раскрытие дела произошло после проведения слежки, перехвата переговоров, контрольных закупок, расследований под прикрытием.
"В результате расследования были найдены шесть подозреваемых от 27 до 38 лет из Кишинева, Новых Анен и Рышкан. Все они были ранее судимы за различные нарушения", - говорится в сообщении полиции.
Как уточнили в ГИП, подозреваемые создали сеть по продаже наркотиков в популярном мессенджере: несколько человек переправляли товар и делали "закладки".
В ходе обысков полицейские изъяли несколько видов наркотиков, а также несколько мобильных телефонов и SIM-карт. Изъятые наркотические средства оцениваются в 80 тысяч леев.
Кроме того, по данным ГИП, в доме одного из подозреваемых нашли человека, которого объявили в розыск еще в 2019 году. Его разыскивали по факту нападения на должностное лицо.
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В настоящее время два человека находятся под предварительным арестом, еще трое находятся на свободе. Одного из участников группировки объявят в розыск, так как есть информация, что он покинул страну.
По данным ведомства, преступления раскрыли при помощи сотрудников Национального инспектората расследований, прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и управлению полиции по уголовным расследованиям.
Действия по задержанию проводили при помощи спецотряда Fulger.
Подозреваемым грозит до 15 лет заключения.
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