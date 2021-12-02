https://ru.sputnik.md/20211202/politsiya-raskryla-gruppu-narkodilerov-46893524.html

Полиция раскрыла группу наркодилеров

Полиция раскрыла группу наркодилеров

Полиция раскрыла не только дело о продаже наркотиков, но также нашла одного беглого преступника.

2021-12-02T16:17+0200

2021-12-02T16:17+0200

2021-12-02T16:17+0200

общество

в молдове

полиция

молдова

торговля наркотиками

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2926/79/29267969_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5edf94861ec0b47a07d0620d87709b4f.jpg

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В Молдове раскрыли деятельность криминальной группы, подозреваемой в распространении наркотических средств через мессенджер Telegram. В доме одного из нарушителей нашли разыскиваемого преступника. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).По данным следствия, раскрытие дела произошло после проведения слежки, перехвата переговоров, контрольных закупок, расследований под прикрытием."В результате расследования были найдены шесть подозреваемых от 27 до 38 лет из Кишинева, Новых Анен и Рышкан. Все они были ранее судимы за различные нарушения", - говорится в сообщении полиции.Как уточнили в ГИП, подозреваемые создали сеть по продаже наркотиков в популярном мессенджере: несколько человек переправляли товар и делали "закладки". В ходе обысков полицейские изъяли несколько видов наркотиков, а также несколько мобильных телефонов и SIM-карт. Изъятые наркотические средства оцениваются в 80 тысяч леев. Кроме того, по данным ГИП, в доме одного из подозреваемых нашли человека, которого объявили в розыск еще в 2019 году. Его разыскивали по факту нападения на должностное лицо. В настоящее время два человека находятся под предварительным арестом, еще трое находятся на свободе. Одного из участников группировки объявят в розыск, так как есть информация, что он покинул страну. По данным ведомства, преступления раскрыли при помощи сотрудников Национального инспектората расследований, прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и управлению полиции по уголовным расследованиям.Действия по задержанию проводили при помощи спецотряда Fulger. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения.

https://ru.sputnik.md/20211108/studenty-kishinev-torgovlea-narkotiki-46253645.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, полиция, молдова, торговля наркотиками