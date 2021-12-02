https://ru.sputnik.md/20211202/popesku-poblagodaril-ssha-za-podderzhku-po-pridnestrovyu-46895923.html
Попеску поблагодарил США за поддержку по Приднестровью
Попеску поблагодарил США за поддержку по Приднестровью
Главы МИД Молдовы и США обсудили стратегические сотрудничество и приднестровское урегулирование.
2021-12-02T16:58+0200
2021-12-02T16:58+0200
2021-12-02T17:01+0200
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску провел встречу с главой дипломатии США Энтони Блинкеном. Встреча прошла на полях Совета министров ОБСЕ в Стокгольме. Он отметил, что "с практической точки зрения в нашей дискуссии мы коснулись развития и консолидации молдавско-американских отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес в Стратегическом диалоге, необходимости перезапуска отраслевых рабочих групп в области правосудия и верховенства закона, торговли и экономической, энергетической безопасности". В то же время стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в восточноевропейском регионе, а также о последних событиях по приднестровской проблеме. "Поблагодарил собеседника за поддержку США в переговорном формате "5+2". Отметил пользу помощи и опыта США в укреплении демократических институтов, борьбе с коррупцией на высоком уровне, продвижении реформы правосудия и улучшении инвестиционного климата", - добавил Попеску.Напомним, Попеску находится с визитом в Стокгольме с 1 по 3 декабря. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211201/popesku-vystupit-sovet-ministrom-obse-stokgolm-46865074.html
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молдова, сша, швеция, стокгольм, нику попеску
Попеску поблагодарил США за поддержку по Приднестровью
16:58 02.12.2021 (обновлено: 17:01 02.12.2021)
Стороны обсудили стратегическое сотрудничество и приднестровское урегулирование.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску провел встречу с главой дипломатии США Энтони Блинкеном.
Встреча прошла на полях Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.
"Был рад получить от США твердую поддержку программы реформ, инициированной властями", - написал Попеску на своей странице в Facebook.
Он отметил, что "с практической точки зрения в нашей дискуссии мы коснулись развития и консолидации молдавско-американских отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес в Стратегическом диалоге, необходимости перезапуска отраслевых рабочих групп в области правосудия и верховенства закона, торговли и экономической, энергетической безопасности".
В то же время стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в восточноевропейском регионе, а также о последних событиях по приднестровской проблеме.
"Поблагодарил собеседника за поддержку США в переговорном формате "5+2". Отметил пользу помощи и опыта США в укреплении демократических институтов, борьбе с коррупцией на высоком уровне, продвижении реформы правосудия и улучшении инвестиционного климата", - добавил Попеску.
Напомним, Попеску находится с визитом в Стокгольме с 1 по 3 декабря.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.