https://ru.sputnik.md/20211202/prognoz-pogody-46869246.html

Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни, затем похолодание

Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни, затем похолодание

Самый точный прогноз погоды на начало декабря 2021 года: будет ли похолодание и когда ждать снег

2021-12-02T07:00+0200

2021-12-02T07:00+0200

2021-12-02T07:00+0200

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, второго декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность. Без осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +3 до +8 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 декабря: днем – от +7 до +12, ночью – от –2 до 0 градусов.Третьего декабря средняя температура воздуха немного поднимется до +10-13 градусов днем. Затем снова похолодает.Начиная с 4 декабря синоптики прогнозируют слабый дождь со снегом.Праздники и народные приметыВ церкви 2 декабря почитается память святого Авдия – одного из двенадцати малых пророков. В предании говорится, что Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава.В народе верили, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству.Считалось, если человек родился 2 декабря, то его талисман – цитрин.Полагали, если в этот день ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html

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2021

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прогноз погоды, народные приметы