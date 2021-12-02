https://ru.sputnik.md/20211202/protest-studentov-v-kishineve-kakie-trebovaniya-oni-vydvigayut---live-46876043.html

Протест студентов в Кишиневе: какие требования они выдвигают - видео

Протест студентов в Кишиневе: какие требования они выдвигают - видео

Студенты Молдавского Государственного университета вышли на протест в столице - видео.

2021-12-02T09:30+0200

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видео

в молдове

кишинев

протест

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Группа студентов Молдавского государственного университета (МолдГУ) организовала в Кишиневе акцию протеста против решения проводить занятия очно с физическим присутствием на лекциях.Студенты считают решение властей несвоевременным, потому что уровень вакцинации все еще очень низкий, а риск заражения коронавирусом высок. По мнению учащихся, это создает трудности для иногородних студентов, поскольку у них не было времени или возможности найти место для проживания, а проезд в Кишинев и обратно дорог.Если ректор не отреагирует на требования протестующих, они заявляют о возможности пикета у правительства.

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в молдове, кишинев, протест, видео