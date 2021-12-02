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Протест студентов в Кишиневе: какие требования они выдвигают - видео
Протест студентов в Кишиневе: какие требования они выдвигают - видео
Студенты Молдавского Государственного университета вышли на протест в столице - видео.
2021-12-02T09:30+0200
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видео
в молдове
кишинев
протест
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Группа студентов Молдавского государственного университета (МолдГУ) организовала в Кишиневе акцию протеста против решения проводить занятия очно с физическим присутствием на лекциях.Студенты считают решение властей несвоевременным, потому что уровень вакцинации все еще очень низкий, а риск заражения коронавирусом высок. По мнению учащихся, это создает трудности для иногородних студентов, поскольку у них не было времени или возможности найти место для проживания, а проезд в Кишинев и обратно дорог.Если ректор не отреагирует на требования протестующих, они заявляют о возможности пикета у правительства.
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Протест студентов в Кишиневе: какие требования они выдвигают - видео

09:30 02.12.2021 (обновлено: 10:47 02.12.2021)
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Студенты Молдавского государственного университета вышли на протест в столице.
Группа студентов Молдавского государственного университета (МолдГУ) организовала в Кишиневе акцию протеста против решения проводить занятия очно с физическим присутствием на лекциях.
Студенты считают решение властей несвоевременным, потому что уровень вакцинации все еще очень низкий, а риск заражения коронавирусом высок. По мнению учащихся, это создает трудности для иногородних студентов, поскольку у них не было времени или возможности найти место для проживания, а проезд в Кишинев и обратно дорог.

Если ректор не отреагирует на требования протестующих, они заявляют о возможности пикета у правительства.
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