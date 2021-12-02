https://ru.sputnik.md/20211202/rossiya-ne-priemlet-prevraschenie-sosednikh-stran-voennyy-platsdarm-lavrov-46887330.html

Россия не приемлет превращение соседних стран в военный плацдарм - Лавров

Россия не приемлет превращение соседних стран в военный плацдарм - Лавров

Глава МИД России Лавров выступил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

2021-12-02T13:00+0200

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Москва категорически не приемлет превращение соседних с Россией стран в военный плацдарм, такое заявление глава МИД России Сергей Лавров сделал в ходе выступления в четверг на СМИД ОБСЕ, пишет РИА Новости.Лавров также отметил, что в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния.Он уточнил, что Москва в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток."В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения, рассчитываем на их серьезное рассмотрение по существу, без отговорок и думаем, что ОБСЕ может сыграть здесь весьма полезную роль", - сказал Лавров.Особым пунктом выступления министра стала ситуация на Украине. Как подчеркнул глава российской дипломатии, накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу и силовое решение конфликта."Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", - сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В среду, 1 декабря, президент России Владимир Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток. Заявления прозвучали на церемонии вручения верительных грамот в Кремле."Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства", — подчеркнул Путин.Президент России также заявил: Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России при взаимодействии с другими странами."Россия заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведете данный сигнал до руководства своих государств", — сказал Путин.Он также отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

https://ru.sputnik.md/20211201/mid-rossii-vs-ukrainy-styagivayut-sily-v-zonu-konflikta-donbasse-46848822.html

https://ru.sputnik.md/20211201/lukashenko-deystviya-minsk-polsha-granitsy-46852556.html

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