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Россия не приемлет превращение соседних стран в военный плацдарм - Лавров
Россия не приемлет превращение соседних стран в военный плацдарм - Лавров
Глава МИД России Лавров выступил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
2021-12-02T13:00+0200
2021-12-02T13:00+0200
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Москва категорически не приемлет превращение соседних с Россией стран в военный плацдарм, такое заявление глава МИД России Сергей Лавров сделал в ходе выступления в четверг на СМИД ОБСЕ, пишет РИА Новости.Лавров также отметил, что в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния.Он уточнил, что Москва в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток."В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения, рассчитываем на их серьезное рассмотрение по существу, без отговорок и думаем, что ОБСЕ может сыграть здесь весьма полезную роль", - сказал Лавров.Особым пунктом выступления министра стала ситуация на Украине. Как подчеркнул глава российской дипломатии, накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу и силовое решение конфликта."Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", - сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В среду, 1 декабря, президент России Владимир Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток. Заявления прозвучали на церемонии вручения верительных грамот в Кремле."Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства", — подчеркнул Путин.Президент России также заявил: Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России при взаимодействии с другими странами."Россия заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведете данный сигнал до руководства своих государств", — сказал Путин.Он также отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.
https://ru.sputnik.md/20211201/mid-rossii-vs-ukrainy-styagivayut-sily-v-zonu-konflikta-donbasse-46848822.html
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в мире, россия, украина, нато

Россия не приемлет превращение соседних стран в военный плацдарм - Лавров

13:00 02.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД России выступил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Москва категорически не приемлет превращение соседних с Россией стран в военный плацдарм, такое заявление глава МИД России Сергей Лавров сделал в ходе выступления в четверг на СМИД ОБСЕ, пишет РИА Новости.
"Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо", - сказал министр.
Лавров также отметил, что в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния.
"Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряженности и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру альянса приближают к российским границам... Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния", - заявил глава МИД.
Он уточнил, что Москва в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток.

"В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения, рассчитываем на их серьезное рассмотрение по существу, без отговорок и думаем, что ОБСЕ может сыграть здесь весьма полезную роль", - сказал Лавров.
Особым пунктом выступления министра стала ситуация на Украине. Как подчеркнул глава российской дипломатии, накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу и силовое решение конфликта.

"Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
Политика
МИД России: ВС Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе
Вчера, 10:27
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В среду, 1 декабря, президент России Владимир Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток. Заявления прозвучали на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
"Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства", — подчеркнул Путин.
Президент России также заявил: Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России при взаимодействии с другими странами.
Aleksandr Lukașenko - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
Лукашенко рассказал о действиях Минска, если Польша закроет границы
Вчера, 13:35
"Россия заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведете данный сигнал до руководства своих государств", — сказал Путин.
Он также отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.
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