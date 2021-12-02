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Россия призывает страны ЕврАзЭС осваивать климатическую повестку
Россия призывает страны ЕврАзЭС осваивать климатическую повестку
Премьер-министр России призвал ЕврАзЭС осваивать новые сферы.
2021-12-02T16:39+0200
2021-12-02T16:39+0200
в мире
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россия
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Более эффективно использовать финансовые механизмы ЕврАзЭС для климатической повестки и осваивать новые возможности призвал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на втором Евразийском конгрессе.Российский премьер напомнил, что лидеры стран приняли совместное заявление по этой теме. Достигнутые договоренности положат начало работе по формированию единой системы климатического регулирования на пространстве Союза, а также дадут старт совместным инициативам по ряду смежных вопросов.По мнению председателя правительства РФ, в этой сфере нужно внедрять крупные государственные инициативы."Предлагаем более эффективно использовать ресурсы Евразийского банка реконструкции и развития и Евразийского фонда стабилизации и развития", - сказал Мишустин.ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.О том, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, после саммита в Сочи в мае 2018 года сообщил бывший тогда президентом страны Игорь Додон. Он заявил, что этот статус республика получила по предложению российского лидера Владимира Путина, решение тогда единогласно поддержали руководители стран-членов ЕАЭС. Додон отмечал, что статус наблюдателя предоставляет Молдове возможность сотрудничества с государствами, входящими в ЕАЭС, в важнейших для страны областях: торговли, промышленности, сельского хозяйства, информтехнологий.Однако Майя Санду утверждает, что в самой Молдове процедура не получила юридического завершения.Выступая 17 ноября на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску также заявил, что на момент подписания документов о статусе наблюдателя Молдовы в ЕАЭС никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено."Насчет статуса наблюдателя, Молдова – парламентская республика. На момент подписания документов никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено. На тот момент правительство дало негативный отзыв этим планам, поэтому по легальным молдавским процедурам не все было подготовлено в рамках необходимых административных и легальных шагов", – заявил Попеску.Что касается отзыва представителя Молдовы, по словам главы МИДЕИ, его "мандат и срок исполнения обязанностей на тот момент истек".
https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html
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в мире, еаэс, климат

Россия призывает страны ЕврАзЭС осваивать климатическую повестку

16:39 02.12.2021
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин принял участие в работе II Евразийского конгресса
Председатель правительства РФ М. Мишустин принял участие в работе II Евразийского конгресса - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Александр Астафьев
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Премьер-министр России призвал ЕврАзЭС осваивать новые сферы деятельности.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Более эффективно использовать финансовые механизмы ЕврАзЭС для климатической повестки и осваивать новые возможности призвал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на втором Евразийском конгрессе.
"Думаю, мы должны смотреть на возможности ЕврАзЭС еще шире. Ставить перед собой еще более амбициозные задачи. Осваивать новые направления сотрудничества. И одной из таких сфер может стать и должна стать глобальная климатическая повестка", - отметил он.
Российский премьер напомнил, что лидеры стран приняли совместное заявление по этой теме. Достигнутые договоренности положат начало работе по формированию единой системы климатического регулирования на пространстве Союза, а также дадут старт совместным инициативам по ряду смежных вопросов.
"Мы планируем внести значимый вклад в борьбу с изменениями климата. Для этого примем меры по контролю и снижению выбросов парниковых газов, управлению природными экосистемами. Успех наших действий зависит от доступности новых технологий, мы их, конечно, отфинансируем", - заявил Мишустин.
По мнению председателя правительства РФ, в этой сфере нужно внедрять крупные государственные инициативы.
"Предлагаем более эффективно использовать ресурсы Евразийского банка реконструкции и развития и Евразийского фонда стабилизации и развития", - сказал Мишустин.
Ruble rusești - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
О том, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, после саммита в Сочи в мае 2018 года сообщил бывший тогда президентом страны Игорь Додон. Он заявил, что этот статус республика получила по предложению российского лидера Владимира Путина, решение тогда единогласно поддержали руководители стран-членов ЕАЭС. Додон отмечал, что статус наблюдателя предоставляет Молдове возможность сотрудничества с государствами, входящими в ЕАЭС, в важнейших для страны областях: торговли, промышленности, сельского хозяйства, информтехнологий.
Однако Майя Санду утверждает, что в самой Молдове процедура не получила юридического завершения.
Выступая 17 ноября на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску также заявил, что на момент подписания документов о статусе наблюдателя Молдовы в ЕАЭС никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено.
"Насчет статуса наблюдателя, Молдова – парламентская республика. На момент подписания документов никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не было пройдено. На тот момент правительство дало негативный отзыв этим планам, поэтому по легальным молдавским процедурам не все было подготовлено в рамках необходимых административных и легальных шагов", – заявил Попеску.
Что касается отзыва представителя Молдовы, по словам главы МИДЕИ, его "мандат и срок исполнения обязанностей на тот момент истек".
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