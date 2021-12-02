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Рост цен в Молдове: такого не было в стране почти 20 лет
Рост цен в Молдове: такого не было в стране почти 20 лет
Бывший вице-премьер сделал прогноз на новый год 2022 в Молдове и предположил, как республика переживет зиму, а также прокомментировал неизбежный рост цен
2021-12-02T21:01+0200
2021-12-02T21:05+0200
радио
молдова
рост цен
в молдове
александр муравский
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Зима в Молдове создаст проблемы неплатежей прежде всего в теплоэнергетическом комплексе. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший вице-премьер, министр экономики в правительстве Иона Стурзы Александр Муравский.По его словам, речь идет трех базовых тарифах, которые определяют всю экономическую и социальную жизнь населения."Поэтому, думаю, зима создаст большие проблемы неплатежей прежде всего в теплоэнергетическом комплексе, особенно в городах – в Кишиневе и Бельцах. В сельской местности люди могут перейти и перейдут на дрова, где-то на уголь, мы можем вернуться к началу 90-х, когда вырубали лесопосадки…", – сказал бывший вице-премьер.Он обратил внимание на то, что сейчас совершаются попытки найти механизмы предстоящего расчета с "Газпромом" по историческим долгам. "Но мы сейчас войдем в ситуацию, когда "Термоэлектрика" будет накапливать новые текущие долги, и тогда проблема станет гораздо острее", – подчеркнул Муравский.Эксперт уверен, что ситуация с невыплатой по текущим долгам за природный газ "Газпрому" может повториться.Эксперт уточнил, что компенсации правительство будет выделять только населению, а экономические агенты не получат ничего. "А ведь на бизнес ложатся тоже огромные затраты. Представьте, к примеру, частная пекарня, которая работает на газе, и завтра, условно говоря, она не сможет продавать хлеб по три лея, а будет вынуждена продавать его по шесть леев", – отметил Муравский.Как следствие, обратил внимание эксперт, ожидается рост цен на множество продуктов питания и товаров. "То есть целый ряд производств тянет за собой цепочку подорожаний. Поэтому и есть прогноз Национального банка, что ожидается 15% инфляция в следующем году. У нас двузначная цифра инфляции в последний раз демонстрировалась где-то 15-20 лет назад. То есть мы все время жили в пределах согласованных показателей пять плюс минус процентов, а сейчас – 15%...", – подчеркнул бывший вице-премьер.Он выразил надежду, что, возможно, показатели инфляции будут все-таки несколько ниже. Также, продолжил собеседник, есть еще надежда на то, что, пройдя зиму, Молдова вступит в расчет уже другой формулы цены на природный газ, привязанной к спотовому рынку."Надежда на то, что уже успокоится европейский рынок, спотовые цены придут более-менее в норму, эти скачки прекратятся, и они (цены – ред.) понизятся до 200-300 долларов и тогда можно рассчитывать на то, что у нас во второй половине года инфляция уже пойдет на спад и в целом по году мы выйдем ниже 15%. Но это пока прогнозы, которые могут поломаться в любую минуту", – заключил Муравский.Согласно последнему прогнозу Национального банка Молдовы, ожидается, что годовой уровень инфляции достигнет максимального значения в 15,1% в III квартале 2022 года, а минимальное значение в 4,1% – в III квартале 2023-го.
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молдова, рост цен, видео, в молдове, александр муравский

Рост цен в Молдове: такого не было в стране почти 20 лет

21:01 02.12.2021 (обновлено: 21:05 02.12.2021)
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Алена Матвеева
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Как Молдова переживет зиму и что ждет страну в новом 2022 году, обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с бывшим вице-премьером, министром экономики Александром Муравским.
Зима в Молдове создаст проблемы неплатежей прежде всего в теплоэнергетическом комплексе. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший вице-премьер, министр экономики в правительстве Иона Стурзы Александр Муравский.

"Это самый тяжелый вопрос, потому что произошло резкое увеличение тарифов на газ и, соответственно, на отопление. К тому же, надо ждать (надеемся, что до апреля это дотянется, но у меня такое предчувствие, что это произойдет раньше), тарифы на электричество вырастут", – сказал Муравский.

По его словам, речь идет трех базовых тарифах, которые определяют всю экономическую и социальную жизнь населения.
"Поэтому, думаю, зима создаст большие проблемы неплатежей прежде всего в теплоэнергетическом комплексе, особенно в городах – в Кишиневе и Бельцах. В сельской местности люди могут перейти и перейдут на дрова, где-то на уголь, мы можем вернуться к началу 90-х, когда вырубали лесопосадки…", – сказал бывший вице-премьер.
Он обратил внимание на то, что сейчас совершаются попытки найти механизмы предстоящего расчета с "Газпромом" по историческим долгам. "Но мы сейчас войдем в ситуацию, когда "Термоэлектрика" будет накапливать новые текущие долги, и тогда проблема станет гораздо острее", – подчеркнул Муравский.
Эксперт уверен, что ситуация с невыплатой по текущим долгам за природный газ "Газпрому" может повториться.
"Те компенсации, которые разработало правительство по газу и особенно по отоплению, не решат проблему для большинства населения. Потому что в любом случае тариф вырастет, и, значит, мы можем войти в новый кризис платежей, который чреват большими проблемами во взаимоотношениях "Молдовагаз" с "Газпромом" и, соответственно, внутри страны", – заявил собеседник.
Эксперт уточнил, что компенсации правительство будет выделять только населению, а экономические агенты не получат ничего.
"А ведь на бизнес ложатся тоже огромные затраты. Представьте, к примеру, частная пекарня, которая работает на газе, и завтра, условно говоря, она не сможет продавать хлеб по три лея, а будет вынуждена продавать его по шесть леев", – отметил Муравский.
Как следствие, обратил внимание эксперт, ожидается рост цен на множество продуктов питания и товаров. "То есть целый ряд производств тянет за собой цепочку подорожаний. Поэтому и есть прогноз Национального банка, что ожидается 15% инфляция в следующем году. У нас двузначная цифра инфляции в последний раз демонстрировалась где-то 15-20 лет назад. То есть мы все время жили в пределах согласованных показателей пять плюс минус процентов, а сейчас – 15%...", – подчеркнул бывший вице-премьер.
Он выразил надежду, что, возможно, показатели инфляции будут все-таки несколько ниже.

"Учитывая, что первый вот такой сильный тарифный всплеск произойдет в декабре этого года, то часть этой инфляции возьмет на себя окончание этого года, и вот этот вал, который отразится на первый квартал 2022-го сможет сойти на нет", – пояснил эксперт.

Также, продолжил собеседник, есть еще надежда на то, что, пройдя зиму, Молдова вступит в расчет уже другой формулы цены на природный газ, привязанной к спотовому рынку.
"Надежда на то, что уже успокоится европейский рынок, спотовые цены придут более-менее в норму, эти скачки прекратятся, и они (цены – ред.) понизятся до 200-300 долларов и тогда можно рассчитывать на то, что у нас во второй половине года инфляция уже пойдет на спад и в целом по году мы выйдем ниже 15%. Но это пока прогнозы, которые могут поломаться в любую минуту", – заключил Муравский.
Согласно последнему прогнозу Национального банка Молдовы, ожидается, что годовой уровень инфляции достигнет максимального значения в 15,1% в III квартале 2022 года, а минимальное значение в 4,1% – в III квартале 2023-го.
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