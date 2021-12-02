https://ru.sputnik.md/20211202/rumynii-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-omikron-46890004.html

Румынский спортсмен вернулся из ЮАР с COVID - у него подозревают "омикрон"

Румынский спортсмен вернулся из ЮАР с COVID - у него подозревают "омикрон"

Новый штамм коронавируса "омикрон" возможно уже в соседней Молдове Румынии.

2021-12-02T15:18+0200

2021-12-02T15:18+0200

2021-12-02T15:18+0200

коронавирус

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Положительный результат на новый штамм коронавируса "омикрон" показал тест румынского спортсмена, вернувшегося домой из Южной Африки во вторник. Это может быть первый случай заражения новым штаммом коронавируса в Румынии, сообщает румынская пресса.Отмечается, что речь идет об игроке команды по регби Ştiinţa Baia Mare. У него взяли повторный анализ, который изучат в лаборатории Национального института им. Кантакузино в Бухаресте.В настоящее время спортсмен находится в изоляции, под медицинским наблюдением, заболевание протекает бессимптомно.Самолет Боинг 737 компании Tarom, который вылетел в Южную Африку, чтобы забрать на родину застрявших в этой стране румынских граждан, в том числе членов команды по регби, приземлился во вторник на базе румынских ВВС "90" в пригороде Отопень.Минздрав Румынии уточнил, что все летевшие рейсом из Йоханнесбурга будут помещены на карантин. В самолете были граждане и других стран Европы, которые собирались отправиться на родину.Игроки Ştiinţa Baia Mare застряли в Южной Африке из-за появления на африканском континенте штамма COVID-19 "омикрон". Они участвовали в турнире по регби Toyota Challenge Cup в Блумфонтейне.В четверг Министерство здравоохранения Румынии разместило информацию, уточнив, что "процесс секвенирования штамма "омикрон" проходит в несколько этапов и длится несколько дней". Кроме того, из информации ведомства следует, что при тестировании коронавирус обнаружен у трех человек.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211202/na-fone-omikrona-britaniya-zakupaet-dopolnitelnye-milliony-doz-vaktsin-46879264.html

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в мире, румыния