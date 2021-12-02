https://ru.sputnik.md/20211202/rumynii-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-omikron-46890004.html
Румынский спортсмен вернулся из ЮАР с COVID - у него подозревают "омикрон"
Румынский спортсмен вернулся из ЮАР с COVID - у него подозревают "омикрон"
Новый штамм коронавируса "омикрон" возможно уже в соседней Молдове Румынии.
2021-12-02T15:18+0200
2021-12-02T15:18+0200
2021-12-02T15:18+0200
коронавирус
в мире
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44417770_0:0:1779:1001_1920x0_80_0_0_1cfb15a3a43eab3e726d73da568381a2.jpg
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Положительный результат на новый штамм коронавируса "омикрон" показал тест румынского спортсмена, вернувшегося домой из Южной Африки во вторник. Это может быть первый случай заражения новым штаммом коронавируса в Румынии, сообщает румынская пресса.Отмечается, что речь идет об игроке команды по регби Ştiinţa Baia Mare. У него взяли повторный анализ, который изучат в лаборатории Национального института им. Кантакузино в Бухаресте.В настоящее время спортсмен находится в изоляции, под медицинским наблюдением, заболевание протекает бессимптомно.Самолет Боинг 737 компании Tarom, который вылетел в Южную Африку, чтобы забрать на родину застрявших в этой стране румынских граждан, в том числе членов команды по регби, приземлился во вторник на базе румынских ВВС "90" в пригороде Отопень.Минздрав Румынии уточнил, что все летевшие рейсом из Йоханнесбурга будут помещены на карантин. В самолете были граждане и других стран Европы, которые собирались отправиться на родину.Игроки Ştiinţa Baia Mare застряли в Южной Африке из-за появления на африканском континенте штамма COVID-19 "омикрон". Они участвовали в турнире по регби Toyota Challenge Cup в Блумфонтейне.В четверг Министерство здравоохранения Румынии разместило информацию, уточнив, что "процесс секвенирования штамма "омикрон" проходит в несколько этапов и длится несколько дней". Кроме того, из информации ведомства следует, что при тестировании коронавирус обнаружен у трех человек.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211202/na-fone-omikrona-britaniya-zakupaet-dopolnitelnye-milliony-doz-vaktsin-46879264.html
румыния
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44417770_0:0:1353:1015_1920x0_80_0_0_b001d9b1454dc8d8a5b6a3b72fba5fc5.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в мире, румыния
Румынский спортсмен вернулся из ЮАР с COVID - у него подозревают "омикрон"
Новый штамм коронавируса "омикрон", возможно, уже в соседней Молдове Румынии.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik.
Положительный результат на новый штамм коронавируса "омикрон" показал тест румынского спортсмена, вернувшегося домой из Южной Африки во вторник. Это может быть первый случай заражения новым штаммом коронавируса в Румынии, сообщает румынская пресса.
Отмечается, что речь идет об игроке команды по регби Ştiinţa Baia Mare. У него взяли повторный анализ, который изучат в лаборатории Национального института им. Кантакузино в Бухаресте.
В настоящее время спортсмен находится в изоляции, под медицинским наблюдением, заболевание протекает бессимптомно.
Самолет Боинг 737 компании Tarom, который вылетел в Южную Африку, чтобы забрать на родину застрявших в этой стране румынских граждан, в том числе членов команды по регби, приземлился во вторник на базе румынских ВВС "90" в пригороде Отопень.
Минздрав Румынии уточнил, что все летевшие рейсом из Йоханнесбурга будут помещены на карантин. В самолете были граждане и других стран Европы, которые собирались отправиться на родину.
Игроки Ştiinţa Baia Mare застряли в Южной Африке из-за появления на африканском континенте штамма COVID-19 "омикрон". Они участвовали в турнире по регби Toyota Challenge Cup в Блумфонтейне.
В четверг Министерство здравоохранения Румынии разместило информацию
, уточнив, что "процесс секвенирования штамма "омикрон" проходит в несколько этапов и длится несколько дней". Кроме того, из информации ведомства следует, что при тестировании коронавирус обнаружен у трех человек.
"Согласно первым тестам, серьезное подозрение на штамм "омикрон" вируса SARS-Cov-2 существует у двух из трех протестированных. Все трое, у кого был выявлен вирус SARS-Cov-2, прошли полную схему вакцинации. У всех троих инфицированных нет симптомов, они изолированы, чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением", - отмечает Минздрав Румынии.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".