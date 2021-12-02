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Таубер - о решении ЦИК: мы готовы выйти на улицу
Таубер - о решении ЦИК: мы готовы выйти на улицу
Представители штаба Марины Таубер рассказали о дальнейших планах.
2021-12-02T11:39+0200
2021-12-02T11:39+0200
общество
в молдове
молдова
бельцы
местные выборы
центральная избирательная комиссия
марина таубер
партия шора
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Мы выйдем на улицы и будем защищать голос бельчан и право, которого их пытаются лишить. Такое заявление сделала на брифинге в четверг кандидат на пост мэра Бельц от Партии "Шор" и депутат парламента Марина Таубер после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение обратиться в суд для исключения ее кандидатуры из предвыборной гонки в связи с нарушениями в отражении доходов и расходов. По ее словам, против жителей Бельц было совершено преступление, а страна в целом все больше подвергает диктатуре со стороны правящей партии PAS, которая подчиняет себе все демократические институты. "Вчерашнее решение ЦИК достойно занесения в книгу рекордов как самое глупое противоправное деяние и неграмотное, когда-либо совершенное избирательным органом. Решение, которое будет дорого ему стоить, уверяю вас, мы полны решимости идти до конца и бороться за правду", - добавила Таубер. В то же время Таубер сообщила, что у нее возникли проблемы перед брифингом, поскольку ей ограничивали доступ к трибуне в парламенте. "Если ЦИК усмотрел нарушения, которые повлияли на ход голосования, то надо отменить весь первый тур выборов, а не снимать победившего кандидата", - добавил в свою очередь депутат фракции "Шор" Денис Уланов, который также выступил на брифинге. По его мнению, выявленные нарушения были притянуты и все заседание Центризбиркома происходило с нарушением права кандидата на высказывание.Ситуация после первого тура выборов в БельцахЦентральная избирательная комиссия намерена обратиться в суд с требованием отстранить Марину Таубер от участия во втором туре выборов примара Бельц, который состоится в воскресенье, 5 декабря.За решение проголосовали на заседании в среду шесть членов ЦИК. Воздержались двое.Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
https://ru.sputnik.md/20211202/brifing-mariny-tauber-o-popytke-snyat-ee-s-vyborov-v-beltsakh-46880002.html
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в молдове, молдова, бельцы, местные выборы, центральная избирательная комиссия, марина таубер, партия шора

Таубер - о решении ЦИК: мы готовы выйти на улицу

11:39 02.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausМарина Таубер
Марина Таубер - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Представители штаба Марины Таубер прокомментировали решение ЦИК об обращении в суд для ее исключения из предвыборной гонки и рассказали о дальнейших планах.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Мы выйдем на улицы и будем защищать голос бельчан и право, которого их пытаются лишить. Такое заявление сделала на брифинге в четверг кандидат на пост мэра Бельц от Партии "Шор" и депутат парламента Марина Таубер после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение обратиться в суд для исключения ее кандидатуры из предвыборной гонки в связи с нарушениями в отражении доходов и расходов.

"Мы выйдем на улицы и будем защищать ваш голос, бельчане. Мы защищаем не себя, не интересы партии, не лично Илана Шора или Марину Таубер. Мы защищаем то право, которого их пытаются лишить", - заявила Таубер.

По ее словам, против жителей Бельц было совершено преступление, а страна в целом все больше подвергает диктатуре со стороны правящей партии PAS, которая подчиняет себе все демократические институты.
"Вчерашнее решение ЦИК достойно занесения в книгу рекордов как самое глупое противоправное деяние и неграмотное, когда-либо совершенное избирательным органом. Решение, которое будет дорого ему стоить, уверяю вас, мы полны решимости идти до конца и бороться за правду", - добавила Таубер.
В то же время Таубер сообщила, что у нее возникли проблемы перед брифингом, поскольку ей ограничивали доступ к трибуне в парламенте.
Брифинг Марины Таубер о попытке снять ее с выборов в Бельцах - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
Видео
Брифинг Марины Таубер о попытке снять ее с выборов в Бельцах - видео
10:56
"Если ЦИК усмотрел нарушения, которые повлияли на ход голосования, то надо отменить весь первый тур выборов, а не снимать победившего кандидата", - добавил в свою очередь депутат фракции "Шор" Денис Уланов, который также выступил на брифинге.
По его мнению, выявленные нарушения были притянуты и все заседание Центризбиркома происходило с нарушением права кандидата на высказывание.

Ситуация после первого тура выборов в Бельцах

Центральная избирательная комиссия намерена обратиться в суд с требованием отстранить Марину Таубер от участия во втором туре выборов примара Бельц, который состоится в воскресенье, 5 декабря.
За решение проголосовали на заседании в среду шесть членов ЦИК. Воздержались двое.
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
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