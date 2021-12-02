https://ru.sputnik.md/20211202/sportsmeny-olimpiytsy-nagrady-46904329.html

Молдавские спортсмены-олимпийцы получили правительственные награды

Молдавские спортсмены-олимпийцы получили правительственные награды

Еще в июне 2021 года правительство Молдовы утвердило размеры премий для молдавских спортсменов.

2021-12-02T22:51+0200

2021-12-02T22:51+0200

2021-12-02T22:51+0200

молдавские спортсмены

олимпиада и паралимпиада в токио-2020

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/02/46905996_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_94a22bd48e1aae23ab026990b2590c36.jpg

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Тринадцать спортсменов из Молдовы, добившихся выдающихся результатов на Олимпийских и Паралимпийских играх 2021 года в Токио, были награждены в четверг на официальной церемонии с участием президента Республики Молдова Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы.В свою очередь, премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что мероприятие отдает дань уважения таланту, амбициям и отваге, а достигнутые олимпийцами результаты являются предметом гордости для всей страны.Напомним, еще в июне 2021 года правительство Молдовы утвердило размеры премий для молдавских спортсменов. Спортсмены, которые получили бы золотую медаль, могли быть премированы тремя миллионами леев, за серебряную медаль было обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона леев. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, могли рассчитывать денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое место — 400 тысяч, за седьмое место — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.В копилке молдавских олимпийцев – одна бронзовая медаль. Ее в предпоследний соревновательный день, то есть практически под занавес Игр, республике принес каноист Сергей Тарновский, который смог финишировать третьим на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.До этого самый явный шанс на награду был у борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг). В полуфинале он проиграл будущему олимпийскому чемпиону, получив право сразиться за бронзу с россиянином Сергеем Емелиным, который был вторым сеяным на Играх. В итоге медаль досталась Емелину, а Чобану показал второй результат среди всех молдавских сборников, став 5-м.Еще четверо представителей Молдовы завершили свои соревнования на 7 месте: Андриан Мардаре – в метании копья, Анастасия Никита – в женской борьбе (вес до 57 кг), а также Мария Олэрашу и Даниела Кочу – в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.Тяжелоатлеты Марин Робу (вес до 73 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг) сумели показать 8-й результат.В десятке также финишировали дзюдоисты Виктор Стерпу (вес до 73 кг) и Денис Виеру (вес до 66 кг). Оба они проиграли в 1/8 финала, но в итоговой классификации стали 9-ми.Остальные представители Молдовы показали результаты за пределами топ-10.

https://ru.sputnik.md/20211124/pravitelstvo-moldovy-vydelit-pochti-11-millionov-leev-na-premii-sportsmenam-olimpiytsam-46657626.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдавские спортсмены, в молдове, молдова