https://ru.sputnik.md/20211202/studenty-kishineva-vystupili-za-kovid-ogranicheniya-onlayn-sessiyu-46879588.html
Студенты в Кишиневе выступили за ковид-ограничения и онлайн-сессию
Студенты в Кишиневе выступили за ковид-ограничения и онлайн-сессию
С начала года студенты учились дистанционно и на сессию многие не могут приехать по разным причинам.
2021-12-02T10:31+0200
2021-12-02T10:31+0200
2021-12-02T11:00+0200
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Студенты Молдавского государственного университета (МолдГУ) вышли в четверг на протест против проведения зимней сессии и за ковид-ограничения. На митинг у стен вуза собрались студенты, которые, по их словам, ранее неоднократно обращались к администрации учебного заведения с таким предложением, но не были услышаны. Он также отметил, что студенты весь первый семестр учились дистанционно и в таком же формате проходили контрольные работы, поэтому переход сейчас в оффлайн-режим станет большим стрессом и проблемой для учащихся. По словам студента, поездка и пребывание в Кишиневе учащимся может обойтись примерно в 200 евро. "Наши коллеги не могут приехать в Кишинев ни на две недели, ни на один день. Мы хотим, чтобы нас услышали, хотим помочь нашим товарищам, у многих студентов нет возможности приехать. Поездка может обойтись в 200 евро", - рассказал другой учащийся. После протестующие отправились к ректору МолдГУ Игорю Шарову.Он рассказал, что на протяжении прошлой недели провел беседы с несколькими группами студентов и никому не отказал в разговоре, а также накануне объявленного студентами протеста провел заседание с деканами факультетов. Шаров сослался на решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которое он не имеет права нарушать. Студенты в свою очередь отметили, что если не будет принято решение для оказания им помощи, то они планируют обратиться в Министерство образования и исследований. Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения в Республике Молдова было 26 ноября продлено до 15 января 2022 года. Решение было одобрено на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.НЧКОЗ решила сохранить существующие ограничения на национальном уровне с возможностью их пересмотра в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.В то же время, согласно принятому комиссией решению, студенты технических и высших профессиональных учебных заведений будут иметь возможность сдавать экзамены с физическим присутствием, если в населенном пункте будет установлен код не выше оранжевого."Оранжевый код" эпидемиологической опасности объявлен в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также в Бессарабском и Дондюшанском районах.К настоящему моменту "красный код" опасности сохраняется только в Приднестровском регионе.Самый низкий "зеленый" уровень опасности установлен в Кантемирском, Криулянском, Чимишлийском, Дрокиевском, Единецком, Флорештском, Фэлештском, Хынчештском, Леовском, Ниспоренском и Теленештском районах.В остальных регионах Молдовы продолжает действовать "желтый код".
https://ru.sputnik.md/20211126/chp-v-zdravookhranenii-v-moldove-prodlili-do-15-yanvarya-2022-goda-46759309.html
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в молдове, молдова, государственный университет молдовы
Студенты в Кишиневе выступили за ковид-ограничения и онлайн-сессию
10:31 02.12.2021 (обновлено: 11:00 02.12.2021)
С начала года студенты учились дистанционно, на сессию многие не могут приехать по разным причинам, говорят протестующие.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Студенты Молдавского государственного университета (МолдГУ) вышли в четверг на протест против проведения зимней сессии и за ковид-ограничения. На митинг у стен вуза собрались студенты, которые, по их словам, ранее неоднократно обращались к администрации учебного заведения с таким предложением, но не были услышаны.
"Наши главные аргументы - низкий уровень вакцинации среди студентов, который представляет риск, а также финансовые сложности. Студентам, не проживающим в Кишиневе, поездка на сессию обойдется очень дорого", - заявил один из организаторов митинга Ион Булгак.
Он также отметил, что студенты весь первый семестр учились дистанционно и в таком же формате проходили контрольные работы, поэтому переход сейчас в оффлайн-режим станет большим стрессом и проблемой для учащихся.
По словам студента, поездка и пребывание в Кишиневе учащимся может обойтись примерно в 200 евро.
"Наши коллеги не могут приехать в Кишинев ни на две недели, ни на один день. Мы хотим, чтобы нас услышали, хотим помочь нашим товарищам, у многих студентов нет возможности приехать. Поездка может обойтись в 200 евро", - рассказал другой учащийся.
После протестующие отправились к ректору МолдГУ Игорю Шарову.
Он рассказал, что на протяжении прошлой недели провел беседы с несколькими группами студентов и никому не отказал в разговоре, а также накануне объявленного студентами протеста провел заседание с деканами факультетов.
Шаров сослался на решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которое он не имеет права нарушать.
"Есть закон, и я его не буду нарушать. Могу предложить все возможности, чтобы процесс образования и лабораторные работы продолжались. Общался с деканами, и мы обсудили много сценариев по образовательному процессу. Экзамены будут по три в день, в 10, в 13 и в 17 часов. Не с раннего утра, не в час-пик. Мы также предоставим дополнительные аудитории", - уточнил Шаров.
Студенты в свою очередь отметили, что если не будет принято решение для оказания им помощи, то они планируют обратиться в Министерство образования и исследований.
Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения в Республике Молдова было 26 ноября продлено до 15 января 2022 года. Решение было одобрено на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.
НЧКОЗ решила сохранить существующие ограничения на национальном уровне с возможностью их пересмотра в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.
В то же время, согласно принятому комиссией решению, студенты технических и высших профессиональных учебных заведений будут иметь возможность сдавать экзамены с физическим присутствием, если в населенном пункте будет установлен код не выше оранжевого.
"Оранжевый код" эпидемиологической опасности объявлен в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также в Бессарабском и Дондюшанском районах.
К настоящему моменту "красный код" опасности сохраняется только в Приднестровском регионе.
Самый низкий "зеленый" уровень опасности установлен в Кантемирском, Криулянском, Чимишлийском, Дрокиевском, Единецком, Флорештском, Фэлештском, Хынчештском, Леовском, Ниспоренском и Теленештском районах.
В остальных регионах Молдовы продолжает действовать "желтый код".