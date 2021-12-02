https://ru.sputnik.md/20211202/studenty-kishineva-vystupili-za-kovid-ogranicheniya-onlayn-sessiyu-46879588.html

Студенты в Кишиневе выступили за ковид-ограничения и онлайн-сессию

Студенты в Кишиневе выступили за ковид-ограничения и онлайн-сессию

С начала года студенты учились дистанционно и на сессию многие не могут приехать по разным причинам.

2021-12-02T10:31+0200

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Студенты Молдавского государственного университета (МолдГУ) вышли в четверг на протест против проведения зимней сессии и за ковид-ограничения. На митинг у стен вуза собрались студенты, которые, по их словам, ранее неоднократно обращались к администрации учебного заведения с таким предложением, но не были услышаны. Он также отметил, что студенты весь первый семестр учились дистанционно и в таком же формате проходили контрольные работы, поэтому переход сейчас в оффлайн-режим станет большим стрессом и проблемой для учащихся. По словам студента, поездка и пребывание в Кишиневе учащимся может обойтись примерно в 200 евро. "Наши коллеги не могут приехать в Кишинев ни на две недели, ни на один день. Мы хотим, чтобы нас услышали, хотим помочь нашим товарищам, у многих студентов нет возможности приехать. Поездка может обойтись в 200 евро", - рассказал другой учащийся. После протестующие отправились к ректору МолдГУ Игорю Шарову.Он рассказал, что на протяжении прошлой недели провел беседы с несколькими группами студентов и никому не отказал в разговоре, а также накануне объявленного студентами протеста провел заседание с деканами факультетов. Шаров сослался на решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которое он не имеет права нарушать. Студенты в свою очередь отметили, что если не будет принято решение для оказания им помощи, то они планируют обратиться в Министерство образования и исследований. Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения в Республике Молдова было 26 ноября продлено до 15 января 2022 года. Решение было одобрено на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.НЧКОЗ решила сохранить существующие ограничения на национальном уровне с возможностью их пересмотра в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.В то же время, согласно принятому комиссией решению, студенты технических и высших профессиональных учебных заведений будут иметь возможность сдавать экзамены с физическим присутствием, если в населенном пункте будет установлен код не выше оранжевого."Оранжевый код" эпидемиологической опасности объявлен в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также в Бессарабском и Дондюшанском районах.К настоящему моменту "красный код" опасности сохраняется только в Приднестровском регионе.Самый низкий "зеленый" уровень опасности установлен в Кантемирском, Криулянском, Чимишлийском, Дрокиевском, Единецком, Флорештском, Фэлештском, Хынчештском, Леовском, Ниспоренском и Теленештском районах.В остальных регионах Молдовы продолжает действовать "желтый код".

https://ru.sputnik.md/20211126/chp-v-zdravookhranenii-v-moldove-prodlili-do-15-yanvarya-2022-goda-46759309.html

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в молдове, молдова, государственный университет молдовы