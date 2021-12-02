https://ru.sputnik.md/20211202/sude--zapros-tsik-ob-isklyuchenii-tauber-iz-vybornoy-gonki-beltsakh-46893849.html

Исключение Таубер из списка на пост в мэры Бельц: суд рассматривает запрос ЦИК

Исключение Таубер из списка на пост в мэры Бельц: суд рассматривает запрос ЦИК

Рассмотрение дело происходит уже на следующий день после решения ЦИК.

2021-12-02T15:51+0200

2021-12-02T15:51+0200

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Бельцкий суд в четверг рассматривает запрос Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о снятии кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер с выборов мэра города, второй тур которых состоится 5 декабря. Ранее в ЦИК сообщили, что направили в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата. Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали на заседании в среду шесть членов ЦИК. Воздержались двое.На заседании присутствовали представители Партии "Шор" - сама Марина Таубер и Денис Уланов.Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидата партии.Позднее, в четверг, Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки. Ситуация перед вторым туром выборов в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).

https://ru.sputnik.md/20211202/shtab-tauber-davayte-annuliruem-rezultaty-vyborov-beltsakh-46883906.html

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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы, цик, марина таубер