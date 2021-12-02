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https://ru.sputnik.md/20211202/tauber-zhaloba-genprokuratura-46904960.html
Таубер подала жалобу в Генпрокуратуру на членов ЦИК и начальника полиции Бельц
Таубер подала жалобу в Генпрокуратуру на членов ЦИК и начальника полиции Бельц
Кандидат в мэры Бельц считает, что все они превысили свои полномочия.
2021-12-02T22:23+0200
2021-12-02T22:23+0200
бельцы
марина таубер
политика
в молдове
молдова
выборы
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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Марина Таубер заявила, что подала жалобы на членов ЦИК Павла Постику и Сергея Гурдузу и главу инспектората полиции Бельц Сергея Мунтяна. По ее мнению все трое превысили должностные полномочия, пытаясь снять ее с выборов на пост мэра Бельц. Об этом она рассказала в интервью на одном из телеканалов.Также Таубер рассказала, что обжаловала постановление ЦИК в Апелляционной палате Кишинева.Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.Ситуация перед вторым туром выборов в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
https://ru.sputnik.md/20211202/delo-tauber-46899069.html
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Евгений Чебан
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бельцы, марина таубер, в молдове, молдова, выборы

Таубер подала жалобу в Генпрокуратуру на членов ЦИК и начальника полиции Бельц

22:23 02.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Кандидат в мэры Бельц считает, что ЦИК и полиция Бельц превысили свои полномочия.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Марина Таубер заявила, что подала жалобы на членов ЦИК Павла Постику и Сергея Гурдузу и главу инспектората полиции Бельц Сергея Мунтяна. По ее мнению все трое превысили должностные полномочия, пытаясь снять ее с выборов на пост мэра Бельц. Об этом она рассказала в интервью на одном из телеканалов.

"То, что произошло вчера в ЦИК, произошло по прямому указанию госпожи Санду, которое она передала господину Постике. Об этом говорил Илан Шор, и у нас есть доказательства. Он (Постика – ред.) потребовал от членов ЦИК исключить меня из предвыборной гонки", – заявила Таубер в телеинтервью.

Также Таубер рассказала, что обжаловала постановление ЦИК в Апелляционной палате Кишинева.
Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.
Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.
В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
Политика
Станет ли дело Таубер "приговором демократии в Молдове"
19:23

Ситуация перед вторым туром выборов в Бельцах

Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
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