https://ru.sputnik.md/20211202/tauber-zhaloba-genprokuratura-46904960.html

Таубер подала жалобу в Генпрокуратуру на членов ЦИК и начальника полиции Бельц

Таубер подала жалобу в Генпрокуратуру на членов ЦИК и начальника полиции Бельц

Кандидат в мэры Бельц считает, что все они превысили свои полномочия.

2021-12-02T22:23+0200

2021-12-02T22:23+0200

2021-12-02T22:23+0200

бельцы

марина таубер

политика

в молдове

молдова

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43439921_0:140:3073:1868_1920x0_80_0_0_36e89d77c3d54ec2f6b83246a773b177.jpg

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Марина Таубер заявила, что подала жалобы на членов ЦИК Павла Постику и Сергея Гурдузу и главу инспектората полиции Бельц Сергея Мунтяна. По ее мнению все трое превысили должностные полномочия, пытаясь снять ее с выборов на пост мэра Бельц. Об этом она рассказала в интервью на одном из телеканалов.Также Таубер рассказала, что обжаловала постановление ЦИК в Апелляционной палате Кишинева.Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.Ситуация перед вторым туром выборов в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).

https://ru.sputnik.md/20211202/delo-tauber-46899069.html

бельцы

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

бельцы, марина таубер, в молдове, молдова, выборы