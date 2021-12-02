https://ru.sputnik.md/20211202/vaktsinatsiya-medpersonal-kovid-kolichestvo-zarazheniy-46891663.html

Болеют – единицы. Как вакцинация медперсонала от ковида повлияла на количество заражений

Болеют – единицы. Как вакцинация медперсонала от ковида повлияла на количество заражений

Вакцинация медперсонала от ковида снизила количество заражений в Гагаузии

2021-12-02T14:58+0200

2021-12-02T14:58+0200

2021-12-02T14:58+0200

коронавирус

гагаузия

вакцина

вакцинация

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КОМРАТ, 2 дек - Sputnik, Максим Топал. С начала текущего года в Гагаузии заразились коронавирусом 176 врачей. Большая часть заболевших были не привиты, сообщили Sputnik Молдова в Главном управлении здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии. При этом в прошлом году заболели 452 медицинских работника.По словам главы ведомства Светланы Дулевой, "вакцинация сыграла свою важную роль".Всего в Гагаузии более 1,5 тысячи работников медицинской сферы. Во всех учреждениях здравоохранения уровень вакцинации персонала варьирует от 86,9% до 100%.В целом в Гагаузии ситуация с коронавирусом остается противоречивой. Новых случаев заражения по сравнению с прошлым годом хотя и стало меньше и ряд ковид-отделений был перепрофилирован под лечебные стационары, однако новые штаммы COVID-19 стали более агрессивными. На данный момент в ковид-отделениях Гагаузии находятся 56 пациентов.За весь период пандемии в Гагаузии заразились коронавирусом 9787 человек.По состоянию на 2 декабря первую дозу вакцины получили 22 605 жителей Гагаузии, а обеими дозами вакцинированы 15 292 человека. Бустерную дозу вакцины получили 46 жителей Гагаузии.

https://ru.sputnik.md/20211123/lechit-nekomu---gagauziya-stolknulas-s-ostrym-defitsitom-vrachey-46648069.html

гагаузия

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гагаузия, вакцина, вакцинация