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Болеют – единицы. Как вакцинация медперсонала от ковида повлияла на количество заражений
Болеют – единицы. Как вакцинация медперсонала от ковида повлияла на количество заражений
Вакцинация медперсонала от ковида снизила количество заражений в Гагаузии
2021-12-02T14:58+0200
2021-12-02T14:58+0200
коронавирус
гагаузия
вакцина
вакцинация
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КОМРАТ, 2 дек - Sputnik, Максим Топал. С начала текущего года в Гагаузии заразились коронавирусом 176 врачей. Большая часть заболевших были не привиты, сообщили Sputnik Молдова в Главном управлении здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии. При этом в прошлом году заболели 452 медицинских работника.По словам главы ведомства Светланы Дулевой, "вакцинация сыграла свою важную роль".Всего в Гагаузии более 1,5 тысячи работников медицинской сферы. Во всех учреждениях здравоохранения уровень вакцинации персонала варьирует от 86,9% до 100%.В целом в Гагаузии ситуация с коронавирусом остается противоречивой. Новых случаев заражения по сравнению с прошлым годом хотя и стало меньше и ряд ковид-отделений был перепрофилирован под лечебные стационары, однако новые штаммы COVID-19 стали более агрессивными. На данный момент в ковид-отделениях Гагаузии находятся 56 пациентов.За весь период пандемии в Гагаузии заразились коронавирусом 9787 человек.По состоянию на 2 декабря первую дозу вакцины получили 22 605 жителей Гагаузии, а обеими дозами вакцинированы 15 292 человека. Бустерную дозу вакцины получили 46 жителей Гагаузии.
https://ru.sputnik.md/20211123/lechit-nekomu---gagauziya-stolknulas-s-ostrym-defitsitom-vrachey-46648069.html
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гагаузия, вакцина, вакцинация

Болеют – единицы. Как вакцинация медперсонала от ковида повлияла на количество заражений

14:58 02.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausСкорая помощь
Скорая помощь - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Статистика в Гагаузии дает повод для оптимизма. Активная вакцинация медицинских работников с марта этого года уже дает свои результаты.
КОМРАТ, 2 дек - Sputnik, Максим Топал. С начала текущего года в Гагаузии заразились коронавирусом 176 врачей. Большая часть заболевших были не привиты, сообщили Sputnik Молдова в Главном управлении здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии. При этом в прошлом году заболели 452 медицинских работника.
По словам главы ведомства Светланы Дулевой, "вакцинация сыграла свою важную роль".
"Это дало свои результаты и в конечном итоге количество заболевших медицинских работников у нас из месяца в месяц снижается. Заболевают единичные медицинские работники", - рассказала Светлана Дулева.
Всего в Гагаузии более 1,5 тысячи работников медицинской сферы. Во всех учреждениях здравоохранения уровень вакцинации персонала варьирует от 86,9% до 100%.
В целом в Гагаузии ситуация с коронавирусом остается противоречивой. Новых случаев заражения по сравнению с прошлым годом хотя и стало меньше и ряд ковид-отделений был перепрофилирован под лечебные стационары, однако новые штаммы COVID-19 стали более агрессивными. На данный момент в ковид-отделениях Гагаузии находятся 56 пациентов.
За весь период пандемии в Гагаузии заразились коронавирусом 9787 человек.
По состоянию на 2 декабря первую дозу вакцины получили 22 605 жителей Гагаузии, а обеими дозами вакцинированы 15 292 человека. Бустерную дозу вакцины получили 46 жителей Гагаузии.
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
Общество
Лечить некому - Гагаузия столкнулась с острым дефицитом врачей
23 ноября, 15:28
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