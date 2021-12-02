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Встреча Путина и Байдена - МИД России назвал главную тему для обсуждения
Встреча Путина и Байдена - МИД России назвал главную тему для обсуждения
Ситуация в Европе станет одной из главных тем в ходе готовящегося контакта лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена
2021-12-02T18:03+0200
2021-12-02T18:03+0200
политика
владимир путин
джо байден
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Ситуация в Европе станет одной из главных тем в ходе готовящегося контакта лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что между Россией и США на данный момент нет взаимопонимания относительно деэскалации ситуации в Европе, передает РИА Новости."Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он отметил, что есть лишь единичные направления, по которым РФ и США ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, диалога по кибербезопасности, а также переговоров по стратегической стабильности. Замминистра выразил надежду, что по мере ослабления ограничений, связанных с пандемией, будет возобновлена инспекционная деятельность в рамках ДСНВ."Президенты должны придать импульс своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям. Но ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - добавил Рябков.В Кремле надеются, что встреча двух президентов пройдет до конца года, скорее всего, по видеоконференцсвязи, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом точная дата по-прежнему не определена, отметил он.
https://ru.sputnik.md/20211201/peskov-podrobnosti-vizit-putin-lukashenko-krym-46862569.html
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владимир путин, джо байден, мид рф

Встреча Путина и Байдена - МИД России назвал главную тему для обсуждения

18:03 02.12.2021
© AFP 2021 / Denis BalibouseПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / Denis Balibouse
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Встреча президентов пройдет, скорее всего, по видеоконференцсвязи.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Ситуация в Европе станет одной из главных тем в ходе готовящегося контакта лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что между Россией и США на данный момент нет взаимопонимания относительно деэскалации ситуации в Европе, передает РИА Новости.
"Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что есть лишь единичные направления, по которым РФ и США ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, диалога по кибербезопасности, а также переговоров по стратегической стабильности. Замминистра выразил надежду, что по мере ослабления ограничений, связанных с пандемией, будет возобновлена инспекционная деятельность в рамках ДСНВ.

"Президенты должны придать импульс своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям. Но ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - добавил Рябков.
В Кремле надеются, что встреча двух президентов пройдет до конца года, скорее всего, по видеоконференцсвязи, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом точная дата по-прежнему не определена, отметил он.
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