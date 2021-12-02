https://ru.sputnik.md/20211202/vstrecha-putin-bayden-mid-rossii-tema-obsuzhdeniya-46898354.html

Встреча Путина и Байдена - МИД России назвал главную тему для обсуждения

Встреча Путина и Байдена - МИД России назвал главную тему для обсуждения

Ситуация в Европе станет одной из главных тем в ходе готовящегося контакта лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена

2021-12-02T18:03+0200

2021-12-02T18:03+0200

2021-12-02T18:03+0200

политика

владимир путин

джо байден

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/10/35141807_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1096cfe33744a3568190a2e5c962e2fb.jpg

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Ситуация в Европе станет одной из главных тем в ходе готовящегося контакта лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что между Россией и США на данный момент нет взаимопонимания относительно деэскалации ситуации в Европе, передает РИА Новости."Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он отметил, что есть лишь единичные направления, по которым РФ и США ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, диалога по кибербезопасности, а также переговоров по стратегической стабильности. Замминистра выразил надежду, что по мере ослабления ограничений, связанных с пандемией, будет возобновлена инспекционная деятельность в рамках ДСНВ."Президенты должны придать импульс своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям. Но ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - добавил Рябков.В Кремле надеются, что встреча двух президентов пройдет до конца года, скорее всего, по видеоконференцсвязи, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом точная дата по-прежнему не определена, отметил он.

https://ru.sputnik.md/20211201/peskov-podrobnosti-vizit-putin-lukashenko-krym-46862569.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, джо байден, мид рф