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Вытащит ли IT-сектор Молдову из экономической ямы
Вытащит ли IT-сектор Молдову из экономической ямы
Может ли вытащить IT-сектор Молдову из экономической ямы
2021-12-02T08:30+0200
2021-12-02T09:21+0200
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Сомнительное первенство - внизу списка беднейших стран географической Европы, стало, увы, привычным и даже незаметным фактом за десятилетия независимости. Вместе с тем это тревожный симптом, из которого следует множество социальных и демографических проблем.Спасти молдавскую экономику предлагают все политики, рецепты есть у всех. К сожалению, ни один рецепт за 30 лет пока не сработал. IT-сектор – новая и, быть может, последняя надежда – некоторые эксперты утверждают, что именно информационные технологии и продукты могут сделать из Молдовы если не Японию или США, то хотя бы Польшу или Эстонию – в экономическом смысле.Есть ли основания для таких надежд? Расскажут эксперты - IT-эксперт Вячеслав Кунев и экономист Татьяна Ларюшина.
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молдова, экономика, информационные технологии, в молдове, видео

Вытащит ли IT-сектор Молдову из экономической ямы

08:30 02.12.2021 (обновлено: 09:21 02.12.2021)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" проясняем пути выхода Молдовы из состояния перманентного экономического кризиса.
Сомнительное первенство - внизу списка беднейших стран географической Европы, стало, увы, привычным и даже незаметным фактом за десятилетия независимости. Вместе с тем это тревожный симптом, из которого следует множество социальных и демографических проблем.
Спасти молдавскую экономику предлагают все политики, рецепты есть у всех. К сожалению, ни один рецепт за 30 лет пока не сработал. IT-сектор – новая и, быть может, последняя надежда – некоторые эксперты утверждают, что именно информационные технологии и продукты могут сделать из Молдовы если не Японию или США, то хотя бы Польшу или Эстонию – в экономическом смысле.
Есть ли основания для таких надежд? Расскажут эксперты - IT-эксперт Вячеслав Кунев и экономист Татьяна Ларюшина.
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