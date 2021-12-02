https://ru.sputnik.md/20211202/vytaschit-li-it-sektor-moldovu-iz-ekonomicheskoy-yamy--46873463.html

Вытащит ли IT-сектор Молдову из экономической ямы

Вытащит ли IT-сектор Молдову из экономической ямы

Может ли вытащить IT-сектор Молдову из экономической ямы

2021-12-02T08:30+0200

2021-12-02T08:30+0200

2021-12-02T09:21+0200

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информационные технологии

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Сомнительное первенство - внизу списка беднейших стран географической Европы, стало, увы, привычным и даже незаметным фактом за десятилетия независимости. Вместе с тем это тревожный симптом, из которого следует множество социальных и демографических проблем.Спасти молдавскую экономику предлагают все политики, рецепты есть у всех. К сожалению, ни один рецепт за 30 лет пока не сработал. IT-сектор – новая и, быть может, последняя надежда – некоторые эксперты утверждают, что именно информационные технологии и продукты могут сделать из Молдовы если не Японию или США, то хотя бы Польшу или Эстонию – в экономическом смысле.Есть ли основания для таких надежд? Расскажут эксперты - IT-эксперт Вячеслав Кунев и экономист Татьяна Ларюшина.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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