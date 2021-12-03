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Антарктида на две минуты может погрузиться во тьму
Антарктида на две минуты может погрузиться во тьму
Предстоящее солнечное затмение можно будет наблюдать на Антарктических территориях.
2021-12-03T14:20+0200
2021-12-03T14:20+0200
общество
в мире
солнечное затмение
антарктида
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В субботу, 4 декабря, на Южном полюсе на две минуты наступит ночь: прямо перед Солнцем пройдет Луна, блокируя свет звезды и вызвав полное солнечное затмение, пишет МИР24.В настоящее время в Антарктиде полярный день, он начался в октябре и завершится в апреле. Затмение Солнца можно будет увидеть на Аргентинской, Чилийской и Британской Антарктических территориях, а также необитаемой Земле Мэри Берд. В южных регионах Южной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии затмение будет частичным. Для Южной Америки и Африки оно произойдет ранним утром, для Австралии и Новой Зеландии – на закате, пишет источник.Ученые отмечают, что видимый эффект от затмения происходит, если закрыто около 80% поверхности Солнца.Следующее затмение Солнца состоится 30 апреля 2022 года, оно будет частичным.
https://ru.sputnik.md/20211111/kogda-proizoydet-samoe-dlinnoe-za-580-let-lunnoe-zatmenie-46335923.html
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в мире, солнечное затмение, антарктида

Антарктида на две минуты может погрузиться во тьму

14:20 03.12.2021
© AP Photo / Seth WenigЧастичное солнечное затмение на Манхэттене, Нью-Йорк
Частичное солнечное затмение на Манхэттене, Нью-Йорк - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Seth Wenig
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Предстоящее солнечное затмение можно будет наблюдать на Антарктических территориях.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В субботу, 4 декабря, на Южном полюсе на две минуты наступит ночь: прямо перед Солнцем пройдет Луна, блокируя свет звезды и вызвав полное солнечное затмение, пишет МИР24.
В настоящее время в Антарктиде полярный день, он начался в октябре и завершится в апреле.
Затмение Солнца можно будет увидеть на Аргентинской, Чилийской и Британской Антарктических территориях, а также необитаемой Земле Мэри Берд. В южных регионах Южной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии затмение будет частичным. Для Южной Америки и Африки оно произойдет ранним утром, для Австралии и Новой Зеландии – на закате, пишет источник.
Ученые отмечают, что видимый эффект от затмения происходит, если закрыто около 80% поверхности Солнца.
Следующее затмение Солнца состоится 30 апреля 2022 года, оно будет частичным.
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