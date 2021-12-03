https://ru.sputnik.md/20211203/apellyatsionnaya-palata-kishinev-tauber-46934395.html
Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу Таубер на решение ЦИК
Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу Таубер на решение ЦИК
Один из судов депутат и кандидат на пост мэра Бельц марина Таубер уже проиграла.
2021-12-03T17:49+0200
2021-12-03T17:49+0200
2021-12-03T18:35+0200
бельцы
марина таубер
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.В то же время в суде Бельц по-прежнему рассматривается вопрос об исключении Таубер из предвыборной гонки за пост мэра Бельц. В заседании объявлен перерыв из-за ходатайства адвокатов Таубер о переводе дела в другую судебную инстанцию. Его в срочном порядке должна рассмотреть Апелляционная палата Бельц.Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.Ситуация перед вторым туром выборов в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
https://ru.sputnik.md/20211203/situatsiya-v-beltsakh-ostanetsya-li-tauber-kandidatom-v-mery-live-46911328.html
https://ru.sputnik.md/20211203/chto-budet-s-vyborami-v-beltsakh-esli-tauber-isklyuchat-iz-gonki-otvet-tsik-46916921.html
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бельцы, марина таубер, в молдове, молдова
Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу Таубер на решение ЦИК
17:49 03.12.2021 (обновлено: 18:35 03.12.2021)
Один из судов кандидат на пост мэра Бельц Марина Таубер уже проиграла. Все решится в суде Бельц.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу кандидата на пост мэра Бельц Марины Таубер на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором она просит суд исключить Таубер из предвыборной гонки. Жалоба кандидата признана необоснованной, об этом говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.
В то же время в суде Бельц по-прежнему рассматривается вопрос об исключении Таубер из предвыборной гонки за пост мэра Бельц. В заседании объявлен перерыв из-за ходатайства адвокатов Таубер о переводе дела в другую судебную инстанцию. Его в срочном порядке должна рассмотреть Апелляционная палата Бельц.
Напомним, ранее ЦИК направил в суд Бельц запрос об аннулировании регистрации Таубер в качестве кандидата на выборах мэра в связи с найденными нарушениями в отражении расходов и доходов кандидата.
Соответствующее решение в ЦИК приняли в среду вечером. За решение проголосовали шесть членов комиссии, двое воздержались. На заседании присутствовали представители Партии "Шор" – сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидатки.
В четверг Таубер и Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что Партия "Шор" будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников для улицу для поддержки.
Ситуация перед вторым туром выборов в Бельцах
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).