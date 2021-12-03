Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Ситуация в Бельцах: останется ли Таубер кандидатом в мэры – LIVE
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211203/benzin-diztoplivo-prodolzhayut-deshevet-nare-publikuet-tseny-4-6-dekabrya-46916517.html
Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на несколько дней
Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на несколько дней
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 4, 5 и 6 декабря.
2021-12-03T12:08+0200
2021-12-03T12:08+0200
общество
в молдове
цены
топливо
бензин
дизтопливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542603_0:177:2730:1713_1920x0_80_0_0_280bee6cfec6f75b1ebd6a56c337c761.jpg
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 3 по 6 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на 15 банов, цена опустится до 20,33 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на 13 банов – до 17,44 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211201/chto-proiskhodit-tseny-benzin-diztoplivo-moldova-46866756.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542603_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23176baa18b39107e74f4aac08e269ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, цены, топливо, бензин, дизтопливо

Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на несколько дней

12:08 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 4-6 декабря.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 3 по 6 декабря.
Так, 95-й бензин подешевеет на 15 банов, цена опустится до 20,33 лея за литр.
Цена на дизтопливо снизится на 13 банов – до 17,44 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
Радио
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо в Молдове
1 декабря, 17:35
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:50Семьи с низким доходом получат помощь на холодный период года
13:35Депутаты утвердили отставку директора НАРЭ и члена Совета по конкуренции
13:30Прокуратура и таможня расследуют случай контрабанды запчастей для самолетов
13:15Гаврилица: надеемся оттянуть появление "омикрона" в Молдове
13:07В парламенте одобрили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио
13:00Семь пожарных расчетов боролись с огнем на предприятии в Атаках
12:59Назначен новый главный тренер сборной Молдовы по футболу
12:50Возможное ограничение работы СМИ РФ в Молдове может ухудшить диалог двух стран – сенатор
12:37Парламент назначил нового главу телекомпании "Телерадио-Молдова"
12:12Что будет с выборами в Бельцах, если Таубер исключат из гонки: ответ ЦИК
12:08Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на несколько дней
12:00Стало известно, когда пройдет запуск легкой ракеты "Ангара"
11:44Концессию на аэропорт Кишинева снова обсудит Совбез при президенте
11:26Фракция Партии "Шор" бойкотирует заседание парламента и едет в Бельцы
11:16Ситуация в Бельцах: останется ли Таубер кандидатом в мэры – LIVE
11:09LIVE – заседание парламента Молдовы
10:40Гаврилица: мы должны быть готовы к новым волнам заражений COVID-19
10:20Сотни пожарных в Молдове подняли по тревоге
09:46Правительство отозвало нескольких послов и назначило новых
09:25Где в Кишиневе 3 декабря находятся мобильные пункты вакцинации