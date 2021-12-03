https://ru.sputnik.md/20211203/benzin-diztoplivo-prodolzhayut-deshevet-nare-publikuet-tseny-4-6-dekabrya-46916517.html

Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на несколько дней

Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на несколько дней

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 4, 5 и 6 декабря.

2021-12-03T12:08+0200

2021-12-03T12:08+0200

2021-12-03T12:08+0200

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дизтопливо

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 3 по 6 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на 15 банов, цена опустится до 20,33 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на 13 банов – до 17,44 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211201/chto-proiskhodit-tseny-benzin-diztoplivo-moldova-46866756.html

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, цены, топливо, бензин, дизтопливо