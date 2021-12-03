https://ru.sputnik.md/20211203/chetyre-sotrudnika-agentstva-po-zaschite-prav-potrebiteley-zaderzhany-za-vzyatki-46923810.html
Четыре сотрудника Агентства по защите прав потребителей задержаны за взятки
Четыре сотрудника Агентства по защите прав потребителей задержаны за взятки
Четыре работника Агентства требовали от продавцов на рынках деньги в обмен на игнорирование выявленных нарушений.
2021-12-03T15:10+0200
2021-12-03T15:10+0200
2021-12-03T16:06+0200
общество
нац
агенство по защите прав потребителей
коррупция
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр Молдовы задержал четырех сотрудников Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком. Им вменяются в вину факты коррупции. В служебных помещениях Агентства по защите прав потребителей 3 декабря прошли обыски. Четверо подозреваемых задержаны на 72 часа, их допрашивают сотрудники Антикоррупционного центра. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 10 лет тюрьмы или штраф в размере 400 тысяч леев и лишение на 10 лет права занимать государственные должности.
https://ru.sputnik.md/20211129/chto-nashli-prokurory-pri-obyske-u-byvshego-direktora-moldtelekoma-46804204.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
нац, агенство по защите прав потребителей, коррупция
Четыре сотрудника Агентства по защите прав потребителей задержаны за взятки
15:10 03.12.2021 (обновлено: 16:06 03.12.2021)
Четыре работника агентства требовали от продавцов на рынках деньги в обмен на игнорирование выявленных нарушений.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр Молдовы задержал четырех сотрудников Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком. Им вменяются в вину факты коррупции.
"Задержанные подозреваются в создании и использовании коррупционной схемы, посредством которой они систематически получали взятки от экономических агентов. Подозреваемые сотрудники агентства, проводя регулярные проверки на рынках Кишинева и других населенных пунктов, требовали от продавцов деньги в обмен на игнорирование выявленных нарушений", – сообщает пресс-служба НАЦ.
В служебных помещениях Агентства по защите прав потребителей 3 декабря прошли обыски. Четверо подозреваемых задержаны на 72 часа, их допрашивают сотрудники Антикоррупционного центра.
Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 10 лет тюрьмы или штраф в размере 400 тысяч леев и лишение на 10 лет права занимать государственные должности.