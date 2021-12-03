https://ru.sputnik.md/20211203/chetyre-sotrudnika-agentstva-po-zaschite-prav-potrebiteley-zaderzhany-za-vzyatki-46923810.html

Четыре сотрудника Агентства по защите прав потребителей задержаны за взятки

Четыре сотрудника Агентства по защите прав потребителей задержаны за взятки

Четыре работника Агентства требовали от продавцов на рынках деньги в обмен на игнорирование выявленных нарушений.

2021-12-03T15:10+0200

2021-12-03T15:10+0200

2021-12-03T16:06+0200

общество

нац

агенство по защите прав потребителей

коррупция

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр Молдовы задержал четырех сотрудников Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком. Им вменяются в вину факты коррупции. В служебных помещениях Агентства по защите прав потребителей 3 декабря прошли обыски. Четверо подозреваемых задержаны на 72 часа, их допрашивают сотрудники Антикоррупционного центра. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 10 лет тюрьмы или штраф в размере 400 тысяч леев и лишение на 10 лет права занимать государственные должности.

https://ru.sputnik.md/20211129/chto-nashli-prokurory-pri-obyske-u-byvshego-direktora-moldtelekoma-46804204.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

нац, агенство по защите прав потребителей, коррупция