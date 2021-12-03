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Четыре сотрудника Агентства по защите прав потребителей задержаны за взятки
Четыре сотрудника Агентства по защите прав потребителей задержаны за взятки
Четыре работника Агентства требовали от продавцов на рынках деньги в обмен на игнорирование выявленных нарушений.
2021-12-03T15:10+0200
2021-12-03T16:06+0200
общество
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агенство по защите прав потребителей
коррупция
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр Молдовы задержал четырех сотрудников Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком. Им вменяются в вину факты коррупции. В служебных помещениях Агентства по защите прав потребителей 3 декабря прошли обыски. Четверо подозреваемых задержаны на 72 часа, их допрашивают сотрудники Антикоррупционного центра. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 10 лет тюрьмы или штраф в размере 400 тысяч леев и лишение на 10 лет права занимать государственные должности.
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нац, агенство по защите прав потребителей, коррупция

Четыре сотрудника Агентства по защите прав потребителей задержаны за взятки

15:10 03.12.2021 (обновлено: 16:06 03.12.2021)
© Sputnik / Miroslav Rotari Curtea de apel апелляционная палата
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Дмитрий Терехов
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Четыре работника агентства требовали от продавцов на рынках деньги в обмен на игнорирование выявленных нарушений.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр Молдовы задержал четырех сотрудников Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком. Им вменяются в вину факты коррупции.

"Задержанные подозреваются в создании и использовании коррупционной схемы, посредством которой они систематически получали взятки от экономических агентов. Подозреваемые сотрудники агентства, проводя регулярные проверки на рынках Кишинева и других населенных пунктов, требовали от продавцов деньги в обмен на игнорирование выявленных нарушений", сообщает пресс-служба НАЦ.

В служебных помещениях Агентства по защите прав потребителей 3 декабря прошли обыски. Четверо подозреваемых задержаны на 72 часа, их допрашивают сотрудники Антикоррупционного центра.
Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 10 лет тюрьмы или штраф в размере 400 тысяч леев и лишение на 10 лет права занимать государственные должности.
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