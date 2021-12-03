https://ru.sputnik.md/20211203/chto-budet-s-vyborami-v-beltsakh-esli-tauber-isklyuchat-iz-gonki-otvet-tsik-46916921.html

Что будет с выборами в Бельцах, если Таубер исключат из гонки: ответ ЦИК

Что будет с выборами в Бельцах, если Таубер исключат из гонки: ответ ЦИК

В ЦИК рассказали, что будет с выборами в Бельцах после решения суда.

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центральная избирательная комиссия

марина таубер

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали, что будет с местными выборами в муниципии Бельцы, если кандидата от Партии "Шор" Марину Таубер решат исключить из гонки по решению суда. Как рассказала для Sputnik Молдова пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу, в комиссии ожидают вердикт инстанции, а лишь потом будут решать, что будет со вторым туром местных выборов. Пока суд в Бельцах решает, останется ли Таубер кандидатом в мэры, перед зданием инстанции проходит митинг ее сторонников.В четверг представители Партии "Шор" Марина Таубер и Денис Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что партия "будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников на улицу".Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За нее отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Второго декабря бельцкий суд заявил, что днем позже рассмотрит запрос ЦИК о снятии Марины Таубер с выборов мэра. Тогда же, 2 декабря, Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату Кишинева, чтобы обжаловать рекомендацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулировать ее кандидатуру. Кандидат грозит массовыми протестами, мнения населения и экспертной среды противоречивы.В пятницу, 3 ноября, суд Бельц должен окончательно решить, останется ли Марина Таубер кандидатом в мэры.

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