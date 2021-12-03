https://ru.sputnik.md/20211203/churya-moldavskaya-vlast-46882877.html
Чуря: чего не понимает молдавская власть
Чуря: чего не понимает молдавская власть
Искренние намерения победить молдавскую коррупцию не выливаются в реальные действия
2021-12-03T08:00+0200
2021-12-03T08:00+0200
2021-12-03T08:00+0200
радио
коррупция
молдова
майя санду
в молдове
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Чуря: чего не понимает молдавская власть
Чуря: чего не понимает молдавская власть
Разговоры о борьбе с коррупцией в Молдове пока остаются всего лишь разговорами, несмотря на уже достаточно солидный срок правления новой власти – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря."Нынешняя власть искренне пытается вести борьбу с коррупцией, но говорить о том, что эта борьба началась, пока не приходится", – сказал Чуря."Старые грабли" "новой метлы" – несмотря на полную смену правящего политического класса, реальные антикоррупционные действия по-прежнему носят некий имитационный характер, говорит аналитик.Пикантности ситуации добавляет то, что полностью демонизированные персонажи, которых принято обвинять во всех смертных грехах, комфортно проводят время в развитых странах, не сильно заботясь о потугах молдавского правосудия.Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" пришли к власти, активно и последовательно используя антикоррупционную риторику и позиционируя себя как "хороших людей", не запятнанных грехами предшественников.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
коррупция, молдова, майя санду, аудио, в молдове
Чуря: чего не понимает молдавская власть
Непоследовательность и "хождение по кругу" – именно в этом политолог видит причины неудач новой власти в борьбе с коррупцией.
Разговоры о борьбе с коррупцией в Молдове пока остаются всего лишь разговорами, несмотря на уже достаточно солидный срок правления новой власти – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политолог Корнелиу Чуря.
"Нынешняя власть искренне пытается вести борьбу с коррупцией, но говорить о том, что эта борьба началась, пока не приходится", – сказал Чуря.
"Старые грабли" "новой метлы" – несмотря на полную смену правящего политического класса, реальные антикоррупционные действия по-прежнему носят некий имитационный характер, говорит аналитик.
"Есть ощущение, что власть не понимает, что такое борьба с коррупцией, и что ей делать. Опять звучат слова про реформу юстиции, опять идет борьба за место генпрокурора, как за "сердце системы", которое нужно обязательно завоевать, но нет никакой последовательности", – отметил эксперт.
Пикантности ситуации добавляет то, что полностью демонизированные персонажи, которых принято обвинять во всех смертных грехах, комфортно проводят время в развитых странах, не сильно заботясь о потугах молдавского правосудия.
"Все главные "символы коррупции" находятся на свободе, более того, в западных странах. Все эти бывшие политики и олигархи. А власть в Молдове занимается какими-то мелочами, вроде как поиски расхождений в имуществе граждан и их доходами. Это несерьезно, называть это коррупцией очень сложно", – заключил политолог.
Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" пришли к власти, активно и последовательно используя антикоррупционную риторику и позиционируя себя как "хороших людей", не запятнанных грехами предшественников.