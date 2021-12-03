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Чуря: чего не понимает молдавская власть

Чуря: чего не понимает молдавская власть

Искренние намерения победить молдавскую коррупцию не выливаются в реальные действия

2021-12-03T08:00+0200

2021-12-03T08:00+0200

2021-12-03T08:00+0200

радио

коррупция

молдова

майя санду

в молдове

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Чуря: чего не понимает молдавская власть Чуря: чего не понимает молдавская власть

Разговоры о борьбе с коррупцией в Молдове пока остаются всего лишь разговорами, несмотря на уже достаточно солидный срок правления новой власти – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря."Нынешняя власть искренне пытается вести борьбу с коррупцией, но говорить о том, что эта борьба началась, пока не приходится", – сказал Чуря."Старые грабли" "новой метлы" – несмотря на полную смену правящего политического класса, реальные антикоррупционные действия по-прежнему носят некий имитационный характер, говорит аналитик.Пикантности ситуации добавляет то, что полностью демонизированные персонажи, которых принято обвинять во всех смертных грехах, комфортно проводят время в развитых странах, не сильно заботясь о потугах молдавского правосудия.Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" пришли к власти, активно и последовательно используя антикоррупционную риторику и позиционируя себя как "хороших людей", не запятнанных грехами предшественников.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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коррупция, молдова, майя санду, аудио, в молдове