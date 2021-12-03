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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-03T19:11+0200
2021-12-03T19:11+0200
статистика
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 548 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечены два случая "импорта" инфекции: из Греции и Турции.Общее число случаев заражения в стране достигло 365 713.У работников системы здравоохранения выявлено 6 случаев инфицирования: 3 – у врачей, 1 – у медсестер и 2 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведен 6151 тест.Госпитализированы 1183 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 165 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 22).В то же время за сутки выздоровели 636 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 349 581.Минздрав сообщает о 30 погибших, включая пятерых умерших из приднестровского региона.Общее число скончавшихся на данный момент – 9192.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211127/moderna-nachala-razrabotku-vaktsiny-protiv-omikron-shtamma-koronavirusa-46765255.html
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Евгений Чебан
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статистика, заболевшие

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:11 03.12.2021
© Photo : Miroslav RotariМедработник
Медработник - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 548 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Отмечены два случая "импорта" инфекции: из Греции и Турции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 365 713.
У работников системы здравоохранения выявлено 6 случаев инфицирования: 3 – у врачей, 1 – у медсестер и 2 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведен 6151 тест.
Госпитализированы 1183 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 165 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 22).
В то же время за сутки выздоровели 636 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 349 581.
Минздрав сообщает о 30 погибших, включая пятерых умерших из приднестровского региона.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9192.
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Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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