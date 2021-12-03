https://ru.sputnik.md/20211203/deputaty-utverdili-otstavku-direktora-nare-i-chlena-soveta-po-konkurentsii--46921563.html

Депутаты утвердили отставку директора НАРЭ и члена Совета по конкуренции

Депутаты утвердили отставку директора НАРЭ и члена Совета по конкуренции

Депутаты приняли к сведению отставку двух чиновников.

2021-12-03T13:35+0200

2021-12-03T13:35+0200

2021-12-03T13:35+0200

общество

в молдове

молдова

национальное агентство по регулированию в энергетике

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КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Депутаты парламента приняли к сведению прошение об отставке с должности одного из директоров Национального агентства по регулированию энергетике (НАРЭ) Штефана Крянгэ.Также на пленарном заседании в пятницу парламентарии приняли к сведению прошение об отставке, поданное членом пленума Совета по конкуренции Аллой Попеску.Штефан Крянгэ был назначен на свою должность в 2019 году. В связи с отставкой одного из директоров НАРЭ вице-спикер и депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча призвал и других руководителей агентства последовать этому примеру. Прошение об отставке Штефан Крянгэ подал 22 ноября. Причину ухода он не сообщил. Накануне отставки в НАРЭ утвердили повышение тарифов на газ и тепло.

https://ru.sputnik.md/20211130/vstupil-silu-zakon-kompensatsiyakh-gaz-teplo-dlya-bytovykh-potrebiteley-46822843.html

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в молдове, молдова, национальное агентство по регулированию в энергетике