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Депутаты утвердили отставку директора НАРЭ и члена Совета по конкуренции
Депутаты утвердили отставку директора НАРЭ и члена Совета по конкуренции
Депутаты приняли к сведению отставку двух чиновников.
2021-12-03T13:35+0200
2021-12-03T13:35+0200
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национальное агентство по регулированию в энергетике
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КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Депутаты парламента приняли к сведению прошение об отставке с должности одного из директоров Национального агентства по регулированию энергетике (НАРЭ) Штефана Крянгэ.Также на пленарном заседании в пятницу парламентарии приняли к сведению прошение об отставке, поданное членом пленума Совета по конкуренции Аллой Попеску.Штефан Крянгэ был назначен на свою должность в 2019 году. В связи с отставкой одного из директоров НАРЭ вице-спикер и депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча призвал и других руководителей агентства последовать этому примеру. Прошение об отставке Штефан Крянгэ подал 22 ноября. Причину ухода он не сообщил. Накануне отставки в НАРЭ утвердили повышение тарифов на газ и тепло.
https://ru.sputnik.md/20211130/vstupil-silu-zakon-kompensatsiyakh-gaz-teplo-dlya-bytovykh-potrebiteley-46822843.html
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в молдове, молдова, национальное агентство по регулированию в энергетике

Депутаты утвердили отставку директора НАРЭ и члена Совета по конкуренции

13:35 03.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
Все материалы
Народные избранники приняли к сведению отставку двух чиновников.
КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Депутаты парламента приняли к сведению прошение об отставке с должности одного из директоров Национального агентства по регулированию энергетике (НАРЭ) Штефана Крянгэ.
Также на пленарном заседании в пятницу парламентарии приняли к сведению прошение об отставке, поданное членом пленума Совета по конкуренции Аллой Попеску.
Штефан Крянгэ был назначен на свою должность в 2019 году.
В связи с отставкой одного из директоров НАРЭ вице-спикер и депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча призвал и других руководителей агентства последовать этому примеру.

"В марте 2021 года парламент единогласно выразил вотум недоверия регулятору (НАРЭ, - прим. ред.). Мы не понимаем отсутствие реакции со стороны НАРЭ. Почему мы видим только одну отставку? Призываем остальных директоров последовать примеру г-на Крянгэ и уйти", – заявил Батрынча.

Прошение об отставке Штефан Крянгэ подал 22 ноября. Причину ухода он не сообщил.
Накануне отставки в НАРЭ утвердили повышение тарифов на газ и тепло.
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