https://ru.sputnik.md/20211203/deputaty-zasedanie-46898994.html

Депутаты соберутся на заседание в пятницу

Депутаты соберутся на заседание в пятницу

Повестка была одобрена сразу на два заседания на пятницу и понедельник.

2021-12-03T07:30+0200

2021-12-03T07:30+0200

2021-12-03T07:30+0200

в молдове

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молдова

парламент

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы соберутся на очередное заседание. В постоянном бюро законодательного органа была принята повестка на 3 декабря и на понедельник, 6 декабря. В пятницу народным избранникам предстоит рассмотреть две инициативы, в том числе законопроект о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания в Молдове и законопроект по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте.В повестку дня также включены два проекта ратификации поправок к Соглашению о займе между Молдовой и Европейским банком реконструкции. Также будет рассмотрен проект закона о ратификации протоколов между правительством Молдовы и кабинетом министров Украины.Депутаты рассмотрят и проект закона об амнистии в связи с 30-летием провозглашения независимости Молдовы и рассмотрят стратегию обеспечения независимости и добросовестности судебной власти на 2021-2024 годы и план действий по ее реализации.В то же время повестка заседания была дополнена проектами, предложенными постоянными комиссиями парламента. Депутаты изучат несколько проектов решений о назначении двух заместителей председателя Национального банка Молдовы, кандидатов на должность члена Совета по аудиовизуальным средствам и генерального директора национального провайдера услуг СМИ Teleradio-Moldova.На заседании в понедельник депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2022 год, бюджет государственного социального страхования на 2022-ой и законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год.

https://ru.sputnik.md/20211125/parlament-progolosoval-za-uvelichenie-byudzheta-sotsstrakhovaniya-v-2022-godu-46732529.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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