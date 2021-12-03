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Ситуация в Бельцах: останется ли Таубер кандидатом в мэры – LIVE
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
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https://ru.sputnik.md/20211203/fraktsiya-partii-shor-boykotiruet-zasedanie-parlamenta-i-edet-v-beltsy-46914627.html
Фракция Партии "Шор" бойкотирует заседание парламента и едет в Бельцы
Фракция Партии "Шор" бойкотирует заседание парламента и едет в Бельцы
Депутаты решили покинуть заседание законодательного органа и отправиться поддержать свою коллегу.
2021-12-03T11:26+0200
2021-12-03T12:50+0200
в молдове
политика
молдова
илан шор
марина таубер
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Депутаты фракции "Шор" прямо с заседания парламента отправились на протест в Бельцы, где сторонники партии митингуют в поддержку кандидата на пост мэра Марины Таубер. Пока суд в Бельцах решает, останется ли Таубер кандидатом в мэры, перед зданием инстанции проходит митинг ее сторонников.В четверг представители Партии "Шор" Марина Таубер и Денис Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что партия "будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников на улицу".Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За нее отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Второго декабря бельцкий суд заявил, что днем позже рассмотрит запрос ЦИК о снятии Марины Таубер с выборов мэра. Тогда же, 2 декабря, Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату Кишинева, чтобы обжаловать рекомендацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулировать ее кандидатуру. Кандидат грозит массовыми протестами, мнения населения и экспертной среды противоречивы.
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в молдове, молдова, илан шор, марина таубер

Фракция Партии "Шор" бойкотирует заседание парламента и едет в Бельцы

11:26 03.12.2021 (обновлено: 12:50 03.12.2021)
© Sputnik / Rodion ProcaПарламент Parlament
Парламент Parlament - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Rodion Proca
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутаты решили покинуть заседание законодательного органа и отправиться поддержать свою коллегу.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Депутаты фракции "Шор" прямо с заседания парламента отправились на протест в Бельцы, где сторонники партии митингуют в поддержку кандидата на пост мэра Марины Таубер.

"Фракция Партии "Шор" в знак протеста против незаконного решения ЦИК о снятии с предвыборной гонки на пост мэра Бельц Марины Таубер покидает сегодняшнее заседание и едет в Бельцы для оказания всей поддержки фракции перед зданием суда, который должен вынести окончательное решение относительно вывода из предвыборной гонки Марины Таубер", – заявил на заседании депутат фракции Вадим Фотеску.

Пока суд в Бельцах решает, останется ли Таубер кандидатом в мэры, перед зданием инстанции проходит митинг ее сторонников.
В четверг представители Партии "Шор" Марина Таубер и Денис Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что партия "будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников на улицу".
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За нее отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
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Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
Второго декабря бельцкий суд заявил, что днем позже рассмотрит запрос ЦИК о снятии Марины Таубер с выборов мэра. Тогда же, 2 декабря, Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату Кишинева, чтобы обжаловать рекомендацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулировать ее кандидатуру. Кандидат грозит массовыми протестами, мнения населения и экспертной среды противоречивы.
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