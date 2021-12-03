https://ru.sputnik.md/20211203/fraktsiya-partii-shor-boykotiruet-zasedanie-parlamenta-i-edet-v-beltsy-46914627.html

Фракция Партии "Шор" бойкотирует заседание парламента и едет в Бельцы

Фракция Партии "Шор" бойкотирует заседание парламента и едет в Бельцы

Депутаты решили покинуть заседание законодательного органа и отправиться поддержать свою коллегу.

2021-12-03T11:26+0200

2021-12-03T11:26+0200

2021-12-03T12:50+0200

в молдове

политика

молдова

илан шор

марина таубер

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Депутаты фракции "Шор" прямо с заседания парламента отправились на протест в Бельцы, где сторонники партии митингуют в поддержку кандидата на пост мэра Марины Таубер. Пока суд в Бельцах решает, останется ли Таубер кандидатом в мэры, перед зданием инстанции проходит митинг ее сторонников.В четверг представители Партии "Шор" Марина Таубер и Денис Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что партия "будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников на улицу".Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За нее отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Второго декабря бельцкий суд заявил, что днем позже рассмотрит запрос ЦИК о снятии Марины Таубер с выборов мэра. Тогда же, 2 декабря, Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату Кишинева, чтобы обжаловать рекомендацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулировать ее кандидатуру. Кандидат грозит массовыми протестами, мнения населения и экспертной среды противоречивы.

https://ru.sputnik.md/20211202/tauber-zhaloba-genprokuratura-46904960.html

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в молдове, молдова, илан шор, марина таубер