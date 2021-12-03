https://ru.sputnik.md/20211203/gavrilitsa-my-dolzhny-byt-gotovy-novym-volnam-zarazheniy-covid-19-46911397.html

Гаврилица: мы должны быть готовы к новым волнам заражений COVID-19

Гаврилица: мы должны быть готовы к новым волнам заражений COVID-19

Премьер Молдовы считает, что республике нужно быть готовой к новым волнам заражений, а также к новым штаммам коронавируса.

2021-12-03T10:40+0200

2021-12-03T10:40+0200

2021-12-03T12:57+0200

коронавирус

в молдове

молдова

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Молдова выходит из очередной волны заражений коронавирусом, но нет никакой гарантии, что вскоре не придет новая. Такое заявление сделала премьер-министр Наталья Гаврилица на заседании правительства в пятницу.По словам Гаврилицы, страна должна быть готовой к новым волнам заражений. В этом контексте премьер отметила, что система здравоохранения страны очень перегружена, в связи с чем призвала граждан вакцинироваться. "Медицинская система в нашей стране проходит испытания на максимальных оборотах за последние два года. Мы потеряли много людей в системе. У нас много случаев, когда люди покидают систему, потому что достигли предела возможностей, как физических, так и интеллектуальных. Единственный способ помочь медицинской системе оставаться работоспособной – это пройти вакцинацию", – добавила Гаврилица.В пятницу министры собрались на заседание, где проголосовали за выделение средств Минздраву для единовременных выплат родственникам врачей, погибших в борьбе с пандемией COVID-19. Из интервенционного фонда было выделено 2,5 миллиона леев. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".

https://ru.sputnik.md/20211202/rumynii-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-omikron-46890004.html

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в молдове, молдова, наталья гаврилица