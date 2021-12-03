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Гаврилица: надеемся оттянуть появление "омикрона" в Молдове
Гаврилица: надеемся оттянуть появление "омикрона" в Молдове
Премьер Молдовы считает, что главная задача властей сейчас оттянуть, как можно дольше появление нового варианта коронавируса в стране.
2021-12-03T13:15+0200
2021-12-03T13:15+0200
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в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Наша задача – оттянуть как можно дальше появление и распространение штамма "омикрон" в Молдове, об этом премьер-министр Наталья Гаврилица заявила на брифинге в пятницу. Она напомнила о недавнем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, на котором было принято решение ограничить въезд в Молдову граждан из некоторых африканских стран. Также Гаврилица подчеркнула, что новый штамм уже обнаружили и в некоторых европейских государствах.Премьер рассказала, что в ближайшее время, учитывая приближение зимних праздников, власти будут обсуждать со специалистами, какими могут быть следующие меры по защите населения и предотвращению появления и распространения в стране нового варианта коронавируса. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Гаврилица: надеемся оттянуть появление "омикрона" в Молдове

13:15 03.12.2021
© Pixabay / jarmolukЖенщина-ученый в лаборатории
Женщина-ученый в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Pixabay / jarmoluk
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Премьер Молдовы считает, что главная задача властей сейчас – как можно дольше отсрочить появление нового штамма коронавируса в стране.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Наша задача – оттянуть как можно дальше появление и распространение штамма "омикрон" в Молдове, об этом премьер-министр Наталья Гаврилица заявила на брифинге в пятницу.

"Ждем, что скажут представители науки насчет этого штамма, надеемся,что он не будет вызывать тяжелых последствий для здоровья и вакцина будет защищать от него. Тогда мы продолжим политику вакцинации", – отметила Гаврилица.

Она напомнила о недавнем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, на котором было принято решение ограничить въезд в Молдову граждан из некоторых африканских стран.
Также Гаврилица подчеркнула, что новый штамм уже обнаружили и в некоторых европейских государствах.
Премьер рассказала, что в ближайшее время, учитывая приближение зимних праздников, власти будут обсуждать со специалистами, какими могут быть следующие меры по защите населения и предотвращению появления и распространения в стране нового варианта коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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