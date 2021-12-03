https://ru.sputnik.md/20211203/gavrilitsa-nadeemsya-ottyanut-poyavlenie-omikrona-v-moldove-46914367.html

Гаврилица: надеемся оттянуть появление "омикрона" в Молдове

Гаврилица: надеемся оттянуть появление "омикрона" в Молдове

Премьер Молдовы считает, что главная задача властей сейчас оттянуть, как можно дольше появление нового варианта коронавируса в стране.

2021-12-03T13:15+0200

2021-12-03T13:15+0200

2021-12-03T13:15+0200

коронавирус

в молдове

молдова

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Наша задача – оттянуть как можно дальше появление и распространение штамма "омикрон" в Молдове, об этом премьер-министр Наталья Гаврилица заявила на брифинге в пятницу. Она напомнила о недавнем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, на котором было принято решение ограничить въезд в Молдову граждан из некоторых африканских стран. Также Гаврилица подчеркнула, что новый штамм уже обнаружили и в некоторых европейских государствах.Премьер рассказала, что в ближайшее время, учитывая приближение зимних праздников, власти будут обсуждать со специалистами, какими могут быть следующие меры по защите населения и предотвращению появления и распространения в стране нового варианта коронавируса. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211203/gavrilitsa-my-dolzhny-byt-gotovy-novym-volnam-zarazheniy-covid-19-46911397.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, наталья гаврилица