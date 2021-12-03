https://ru.sputnik.md/20211203/kleschenko-sbornaya-moldova-futbol-46936822.html

Клещенко: постараюсь перевести сборную Молдовы по футболу на новый уровень

Клещенко: постараюсь перевести сборную Молдовы по футболу на новый уровень

Новый тренер молдавской национальной сборной по футболу впервые выступил перед прессой.

2021-12-03T20:39+0200

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В новый состав сборной Молдовы попадут футболисты, которые проявят наибольшее желание в нее попасть. Такое заявление сделал новый тренер национальной команды Сергей Клещенко на пресс-конференции в пятницу. Ранее за его кандидатуру единогласно проголосовали все члены Исполкома. Контракт будет заключен на три года после утверждения всего тренерского штаба. В то же время он рассказал и о ближайших задачах: сборной предстоит провести две стыковые игры за право остаться в дивизионе C Лиги наций. Они пройдут 24 и 29 марта 2022 года.По его словам, молдавская сторона также договаривается о проведении двух товарищеских матчей со сборной Турции, точная дата их проведения станет известна позднее.Клещенко входил в тренерский штаб сборной Молдовы и при других наставниках – Энгине Фирате и Роберто Бордине. В связи с этим новому тренеру задали вопрос, с чем связан продолжительный период без побед и существенных результатов.Вице-президент Молдавской федерации футбола Драгош Хынку заверил, что Клещенко в национальной команде надолго и результаты игр с Казахстаном на его положение не повлияют.

https://ru.sputnik.md/20211203/naznachen-novyy-glavnyy-trener-sbornoy-moldovy-po-futbolu-46920081.html

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