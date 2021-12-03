https://ru.sputnik.md/20211203/kleschenko-sbornaya-moldova-futbol-46936822.html
Клещенко: постараюсь перевести сборную Молдовы по футболу на новый уровень
Клещенко: постараюсь перевести сборную Молдовы по футболу на новый уровень
Новый тренер молдавской национальной сборной по футболу впервые выступил перед прессой.
2021-12-03T20:39+0200
2021-12-03T20:39+0200
2021-12-03T20:40+0200
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В новый состав сборной Молдовы попадут футболисты, которые проявят наибольшее желание в нее попасть. Такое заявление сделал новый тренер национальной команды Сергей Клещенко на пресс-конференции в пятницу. Ранее за его кандидатуру единогласно проголосовали все члены Исполкома. Контракт будет заключен на три года после утверждения всего тренерского штаба. В то же время он рассказал и о ближайших задачах: сборной предстоит провести две стыковые игры за право остаться в дивизионе C Лиги наций. Они пройдут 24 и 29 марта 2022 года.По его словам, молдавская сторона также договаривается о проведении двух товарищеских матчей со сборной Турции, точная дата их проведения станет известна позднее.Клещенко входил в тренерский штаб сборной Молдовы и при других наставниках – Энгине Фирате и Роберто Бордине. В связи с этим новому тренеру задали вопрос, с чем связан продолжительный период без побед и существенных результатов.Вице-президент Молдавской федерации футбола Драгош Хынку заверил, что Клещенко в национальной команде надолго и результаты игр с Казахстаном на его положение не повлияют.
https://ru.sputnik.md/20211203/naznachen-novyy-glavnyy-trener-sbornoy-moldovy-po-futbolu-46920081.html
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в молдове, молдова, сборная молдовы по футболу, футбол
Клещенко: постараюсь перевести сборную Молдовы по футболу на новый уровень
20:39 03.12.2021 (обновлено: 20:40 03.12.2021)
Новый тренер сборной Молдовы по футболу впервые выступил перед прессой.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В новый состав сборной Молдовы попадут футболисты, которые проявят наибольшее желание в нее попасть. Такое заявление сделал новый тренер национальной команды Сергей Клещенко на пресс-конференции в пятницу.
Ранее за его кандидатуру единогласно проголосовали все члены Исполкома. Контракт будет заключен на три года после утверждения всего тренерского штаба.
"Приложу все усилия, чтобы перевести нашу сборную на другой уровень. Стратегические задачи – создание боеспособного коллектива, селекция, внедрение молодых футболистов, тех, кто доказал, что уже может играть за сборную", – заявил Клещенко.
В то же время он рассказал и о ближайших задачах: сборной предстоит провести две стыковые игры за право остаться в дивизионе C Лиги наций. Они пройдут 24 и 29 марта 2022 года.
По его словам, молдавская сторона также договаривается о проведении двух товарищеских матчей со сборной Турции, точная дата их проведения станет известна позднее.
Клещенко входил в тренерский штаб сборной Молдовы и при других наставниках – Энгине Фирате и Роберто Бордине. В связи с этим новому тренеру задали вопрос, с чем связан продолжительный период без побед и существенных результатов.
"Есть много факторов, которые мешают нашей сборной добиваться результатов. Сборная формируется у нас не из очень сильных клубов, в основном из команд национального чемпионата. Нам не хватает игровой интенсивности, потому что в наших клубах ее недостаточно", – ответил тренер.
Вице-президент Молдавской федерации футбола Драгош Хынку заверил, что Клещенко в национальной команде надолго и результаты игр с Казахстаном на его положение не повлияют.