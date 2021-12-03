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Конец Монако, или почему разбираются с Таубер
Конец Монако, или почему разбираются с Таубер
Почему именно сейчас решают судьбу возможного примара Бельц
2021-12-03T08:30+0200
2021-12-03T08:30+0200
радио
суд
бельцы
илан шор
марина таубер
в молдове
утро на sputnik’e
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В первом туре на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября, Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов.За Таубер проголосовали 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Второго декабря бельцкий суд заявил, что днем позже рассмотрит запрос ЦИК о снятии Марины Таубер с выборов мэра. Тогда же, 2 декабря, Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату Кишинева, чтобы обжаловать рекомендацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулировать ее кандидатуру. Кандидат грозит массовыми протестами, мнения населения и экспертной среды противоречивы.Почему именно сейчас "взялись" за Марину Таубер? Насколько ситуация политизирована? Какое будущее у партии "Шор"? Обо всем этом расскажут политологи Владимир Брутер и Сергей Манастырлы.
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суд, бельцы, илан шор, марина таубер, в молдове, утро на sputnik’e, видео

Конец Монако, или почему разбираются с Таубер

08:30 03.12.2021
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем причины претензий к кандидату на должность примара Бельц.
В первом туре на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября, Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов.
За Таубер проголосовали 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
Второго декабря бельцкий суд заявил, что днем позже рассмотрит запрос ЦИК о снятии Марины Таубер с выборов мэра. Тогда же, 2 декабря, Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату Кишинева, чтобы обжаловать рекомендацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аннулировать ее кандидатуру. Кандидат грозит массовыми протестами, мнения населения и экспертной среды противоречивы.
Почему именно сейчас "взялись" за Марину Таубер? Насколько ситуация политизирована? Какое будущее у партии "Шор"? Обо всем этом расскажут политологи Владимир Брутер и Сергей Манастырлы.
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