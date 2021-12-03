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Концессию на аэропорт Кишинева снова обсудит Совбез при президенте
Концессию на аэропорт Кишинева снова обсудит Совбез при президенте
В предыдущий раз Совет безопасности рассматривал эту проблему в феврале
2021-12-03T11:44+0200
2021-12-03T12:48+0200
общество
концессия
майя санду
высший совет безопасности
аэропорт
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Майя Санду созывает в пятницу заседание Высшего совета безопасности при президенте.На заседании рассмотрят действия, предпринятые государственными органами для выполнения решений Высшего совета безопасности относительно концессии на международный аэропорт Кишинева.В предыдущий раз концессия стала предметом рассмотрения Высшего совета безопасности в феврале.После того как президент потребовала приступить к решительным мерам, правоохранительные структуры задержали депутатов от партии "Шор" Дениса Уланова и Петру Жардана.В конце марта оба депутата были освобождены под судебный контроль.Ситуация с аэропортом КишиневаМеждународный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest в 2013 году в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.Кроме того, в начале сентября 2019 года кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение правительства не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.
https://ru.sputnik.md/20210319/Krazha-milliarda-i-kontsessiya-aeroporta-chto-izvestno-o-delakh-Zhardana-i-Ulanova-34046961.html
https://ru.sputnik.md/20210226/sandu-prokuratura-vskore-peredast-dokumenty-v-sud-po-o-kontsessii-kishinevskogo-aeroporta-33789601.html
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концессия, майя санду, высший совет безопасности, аэропорт, в молдове

Концессию на аэропорт Кишинева снова обсудит Совбез при президенте

11:44 03.12.2021 (обновлено: 12:48 03.12.2021)
© Photo : Facebook / Președinția Republicii MoldovaПрезидент Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности
Президент Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Дело о концессии на единственный международный аэропорт Молдовы никак не сдвинется с мертвой точки.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Майя Санду созывает в пятницу заседание Высшего совета безопасности при президенте.
На заседании рассмотрят действия, предпринятые государственными органами для выполнения решений Высшего совета безопасности относительно концессии на международный аэропорт Кишинева.
В предыдущий раз концессия стала предметом рассмотрения Высшего совета безопасности в феврале.
После того как президент потребовала приступить к решительным мерам, правоохранительные структуры задержали депутатов от партии "Шор" Дениса Уланова и Петру Жардана.
В конце марта оба депутата были освобождены под судебный контроль.
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19 марта, 17:53

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest в 2013 году в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.
В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.
Кроме того, в начале сентября 2019 года кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение правительства не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.
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Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.
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