https://ru.sputnik.md/20211203/kto-budet-proveryat-sudey-v-moldove-na-nepodkupnost-46837420.html
Мидриган: кто будет проверять судей в Молдове на неподкупность
Мидриган: кто будет проверять судей в Молдове на неподкупность
Эксперт в области права оценил новую инициативу властей о проверке служителей молдавской Фемиды на неподкупность.
2021-12-03T09:00+0200
2021-12-03T09:00+0200
2021-12-03T09:00+0200
радио
молдова
проверка
юстиция
судьи
неподкупность
в молдове
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Мидриган: кто будет проверять судей в Молдове на неподкупность
Мидриган: кто будет проверять судей в Молдове на неподкупность
Приходя к практически абсолютной власти в стране, партия "Действие и солидарность" (PAS) среди приоритетов в своей деятельности заявляла о беспрецедентной борьбе с коррупцией, особенно в отечественной юстиции.Давно известно, и многие служители молдавской Фемиды не раз попадались на этом, что шикарные особняки и машины класса "люкс", которыми де-факто владеют многие судьи и прокуроры, де-юре записаны на их ближайших родственников, которые, зачастую, являются среднестатистическими гражданами и просто не могут честным путем обзавестись элитной недвижимостью и колоссальным имуществом.Так кто же будет оценивать неподкупность судей и прокуроров, каков этот механизм?Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал Павел Мидриган - экспертом в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере."Почему надо срочно реформировать судебную систему, потому что некоторые судьи представляют опасность для государства. Судебная отрасль - отдельная ветвь власти в стране. Но кто будет оценивать ее? Люди видят, что судебная система несовершенна, граждане обращаются в суды, чтобы искать правду, защищать свои права и интересы", - сказал собеседник. Мидриган обратил внимание на тот факт, что проблемы в отрасли юстиции, связанные с коррупцией и мздоимством многих судей, начались еще в 90-е годы прошлого века, когда служители молдавской Фемиды связались прочными отношениями с властью и политиками. "В систему попадали случайные люди, служили власти. Политики постоянно диктовали: сколько лет давать обвиняемым по тому или иному резонансному делу. Судебная система деградировала именно так", - добавил эксперт. По мнению Мидригана, высокий процент недоверия населения к отрасли юстиции и подвигнул нынешнюю власть к поиску решения проблемы, которым, как известно, стала инициатива о проверке судей на неподкупность.Мидриган обратил внимание, что при оценки профессиональной деятельности судей членам профильных комиссий необходимо будет, прежде всего, обращать внимание на биографию судьи, на то, не был ли он вовлечен в коррупционные схемы, на уровень подготовки человека, на его опыт. "Конечно же, хотелось бы, чтобы наши судьи прошли эти проверки, потому судьи во всем мире обладают высоким статусом", - резюмировал эксперт.
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молдова, проверка, юстиция, судьи, неподкупность, аудио, в молдове
Мидриган: кто будет проверять судей в Молдове на неподкупность
Эксперт в области права оценил новую инициативу властей о проверке служителей молдавской Фемиды на неподкупность и рассказал о том, чем это обернется в будущем для всей отрасли юстиции.
Приходя к практически абсолютной власти в стране, партия "Действие и солидарность" (PAS) среди приоритетов в своей деятельности заявляла о беспрецедентной борьбе с коррупцией, особенно в отечественной юстиции.
Совсем недавно было решено коллегиально проводить внешнюю оценку судей, выяснять, насколько честными и неподкупными они являются и есть ли у них коррупционные грехи.
Давно известно, и многие служители молдавской Фемиды не раз попадались на этом, что шикарные особняки и машины класса "люкс", которыми де-факто владеют многие судьи и прокуроры, де-юре записаны на их ближайших родственников, которые, зачастую, являются среднестатистическими гражданами и просто не могут честным путем обзавестись элитной недвижимостью и колоссальным имуществом.
Так кто же будет оценивать неподкупность судей и прокуроров, каков этот механизм?
Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал Павел Мидриган - экспертом в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере.
"Почему надо срочно реформировать судебную систему, потому что некоторые судьи представляют опасность для государства. Судебная отрасль - отдельная ветвь власти в стране. Но кто будет оценивать ее? Люди видят, что судебная система несовершенна, граждане обращаются в суды, чтобы искать правду, защищать свои права и интересы", - сказал собеседник.
Мидриган обратил внимание на тот факт, что проблемы в отрасли юстиции, связанные с коррупцией и мздоимством многих судей, начались еще в 90-е годы прошлого века, когда служители молдавской Фемиды связались прочными отношениями с властью и политиками.
"В систему попадали случайные люди, служили власти. Политики постоянно диктовали: сколько лет давать обвиняемым по тому или иному резонансному делу. Судебная система деградировала именно так", - добавил эксперт.
По мнению Мидригана, высокий процент недоверия населения к отрасли юстиции и подвигнул нынешнюю власть к поиску решения проблемы, которым, как известно, стала инициатива о проверке судей на неподкупность.
"Эта идея вызывает вопросы и с точки зрения Конституции РМ, и в отношении тех людей, которые войдут в оценочные комиссии. Будут ли это специалисты, либо выдвиженцы неправительственных организаций из числа "хороших людей" ("oameni buni")?", - сказал эксперт в области права.
Мидриган обратил внимание, что при оценки профессиональной деятельности судей членам профильных комиссий необходимо будет, прежде всего, обращать внимание на биографию судьи, на то, не был ли он вовлечен в коррупционные схемы, на уровень подготовки человека, на его опыт.
"Конечно же, хотелось бы, чтобы наши судьи прошли эти проверки, потому судьи во всем мире обладают высоким статусом", - резюмировал эксперт.