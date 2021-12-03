https://ru.sputnik.md/20211203/kto-budet-proveryat-sudey-v-moldove-na-nepodkupnost-46837420.html

Мидриган: кто будет проверять судей в Молдове на неподкупность

Мидриган: кто будет проверять судей в Молдове на неподкупность

Эксперт в области права оценил новую инициативу властей о проверке служителей молдавской Фемиды на неподкупность.

2021-12-03T09:00+0200

2021-12-03T09:00+0200

2021-12-03T09:00+0200

радио

молдова

проверка

юстиция

судьи

неподкупность

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1e/46838344_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c3b2936b8774eef3ba0a6df7592346eb.jpg

Мидриган: кто будет проверять судей в Молдове на неподкупность Мидриган: кто будет проверять судей в Молдове на неподкупность

Приходя к практически абсолютной власти в стране, партия "Действие и солидарность" (PAS) среди приоритетов в своей деятельности заявляла о беспрецедентной борьбе с коррупцией, особенно в отечественной юстиции.Давно известно, и многие служители молдавской Фемиды не раз попадались на этом, что шикарные особняки и машины класса "люкс", которыми де-факто владеют многие судьи и прокуроры, де-юре записаны на их ближайших родственников, которые, зачастую, являются среднестатистическими гражданами и просто не могут честным путем обзавестись элитной недвижимостью и колоссальным имуществом.Так кто же будет оценивать неподкупность судей и прокуроров, каков этот механизм?Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал Павел Мидриган - экспертом в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере."Почему надо срочно реформировать судебную систему, потому что некоторые судьи представляют опасность для государства. Судебная отрасль - отдельная ветвь власти в стране. Но кто будет оценивать ее? Люди видят, что судебная система несовершенна, граждане обращаются в суды, чтобы искать правду, защищать свои права и интересы", - сказал собеседник. Мидриган обратил внимание на тот факт, что проблемы в отрасли юстиции, связанные с коррупцией и мздоимством многих судей, начались еще в 90-е годы прошлого века, когда служители молдавской Фемиды связались прочными отношениями с властью и политиками. "В систему попадали случайные люди, служили власти. Политики постоянно диктовали: сколько лет давать обвиняемым по тому или иному резонансному делу. Судебная система деградировала именно так", - добавил эксперт. По мнению Мидригана, высокий процент недоверия населения к отрасли юстиции и подвигнул нынешнюю власть к поиску решения проблемы, которым, как известно, стала инициатива о проверке судей на неподкупность.Мидриган обратил внимание, что при оценки профессиональной деятельности судей членам профильных комиссий необходимо будет, прежде всего, обращать внимание на биографию судьи, на то, не был ли он вовлечен в коррупционные схемы, на уровень подготовки человека, на его опыт. "Конечно же, хотелось бы, чтобы наши судьи прошли эти проверки, потому судьи во всем мире обладают высоким статусом", - резюмировал эксперт.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, проверка, юстиция, судьи, неподкупность, аудио, в молдове