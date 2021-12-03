https://ru.sputnik.md/20211203/live---zasedanie-parlamenta-moldovy-46899557.html

LIVE – заседание парламента Молдовы

LIVE – заседание парламента Молдовы

В пятницу у народных избранников обширная повестка.

2021-12-03T11:09+0200

2021-12-03T11:09+0200

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молдова

парламент

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Депутаты парламента Молдовы проводят пленарное заседание. В постоянном бюро законодательного органа была принята повестка на 3 декабря и на понедельник, 6 декабря.В пятницу народным избранникам предстоит рассмотреть в чтении две инициативы, в том числе законопроект о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания в Молдове и законопроект по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте.В повестку дня также включены два проекта ратификации поправок к соглашению о займе между Молдовой и Европейским банком реконструкции и развития. Также будет рассмотрен проект закона о ратификации протокола между правительством Молдовы и кабинетом министров Украины.Депутаты рассмотрят и проект закона об амнистии в связи с 30-летием провозглашения независимости Молдовы, а также стратегию обеспечения независимости и добросовестности судебной власти на 2021-2024 годы и план действий по ее реализации.В то же время повестка дня была дополнена проектами, предложенными постоянными комиссиями парламента.Депутаты изучат несколько проектов решений о назначении двух заместителей председателя Национального банка Молдовы, кандидатов на должность члена Совета по аудиовизуальным средствам и генерального директора национального провайдера услуг СМИ Teleradio-Moldova.

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