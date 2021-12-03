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LIVE – заседание парламента Молдовы
LIVE – заседание парламента Молдовы
В пятницу у народных избранников обширная повестка.
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молдова
парламент
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Депутаты парламента Молдовы проводят пленарное заседание. В постоянном бюро законодательного органа была принята повестка на 3 декабря и на понедельник, 6 декабря.В пятницу народным избранникам предстоит рассмотреть в чтении две инициативы, в том числе законопроект о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания в Молдове и законопроект по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте.В повестку дня также включены два проекта ратификации поправок к соглашению о займе между Молдовой и Европейским банком реконструкции и развития. Также будет рассмотрен проект закона о ратификации протокола между правительством Молдовы и кабинетом министров Украины.Депутаты рассмотрят и проект закона об амнистии в связи с 30-летием провозглашения независимости Молдовы, а также стратегию обеспечения независимости и добросовестности судебной власти на 2021-2024 годы и план действий по ее реализации.В то же время повестка дня была дополнена проектами, предложенными постоянными комиссиями парламента.Депутаты изучат несколько проектов решений о назначении двух заместителей председателя Национального банка Молдовы, кандидатов на должность члена Совета по аудиовизуальным средствам и генерального директора национального провайдера услуг СМИ Teleradio-Moldova.
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LIVE – заседание парламента Молдовы

11:09 03.12.2021 (обновлено: 12:53 03.12.2021)
© Parlamentul Republicii Moldova
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В пятницу у народных избранников обширная повестка.
Депутаты парламента Молдовы проводят пленарное заседание. В постоянном бюро законодательного органа была принята повестка на 3 декабря и на понедельник, 6 декабря.
В пятницу народным избранникам предстоит рассмотреть в чтении две инициативы, в том числе законопроект о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания в Молдове и законопроект по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте.
В повестку дня также включены два проекта ратификации поправок к соглашению о займе между Молдовой и Европейским банком реконструкции и развития. Также будет рассмотрен проект закона о ратификации протокола между правительством Молдовы и кабинетом министров Украины.
Депутаты рассмотрят и проект закона об амнистии в связи с 30-летием провозглашения независимости Молдовы, а также стратегию обеспечения независимости и добросовестности судебной власти на 2021-2024 годы и план действий по ее реализации.
В то же время повестка дня была дополнена проектами, предложенными постоянными комиссиями парламента.
Депутаты изучат несколько проектов решений о назначении двух заместителей председателя Национального банка Молдовы, кандидатов на должность члена Совета по аудиовизуальным средствам и генерального директора национального провайдера услуг СМИ Teleradio-Moldova.
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