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Мир за сутки: въезд в ЕС для граждан Молдовы, землетрясение в Японии и елка-фрик
© Sputnik / Mihai CarausVama Palanca
© Sputnik / Mihai Caraus
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Молдова снова не попала в обновленный накануне Евросоюзом "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию ЕС.
Совет ЕС исключил Молдову из списка стран, разрешенных для несущественных поездок, 23 сентября.
"В соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, в список были добавлены Чили, Кувейт и Руанда, а из списка были исключены Босния и Герцеговина и Республика Молдова", - отмечалось в пресс-релизе.
В четверг список был обновлен, однако Молдовы в нем снова не оказалось. Сейчас в перечне - 17 стран, отнесенных ЕС к безопасным:
Аргентина
Австралия
Бахрейн
Канада
Чили
Колумбия
Индонезия
Кувейт
Новая Зеландия
Перу
Катар
Руанда
Саудовская Аравия
Южная Корея
Объединенные Арабские Эмираты
Уругвай
Китай, при условии подтверждения взаимности.
В связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" 26 ноября страны ЕС договорились ввести временные ограничения на все поездки в ЕС из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве.
Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных, - отмечается в релизе.
В Японии произошло сильное землетрясение
В акватории Тихого океана у побережья японского острова Хонсю было зафиксировано мощное сейсмособытие. Как отмечается в сообщении Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 5,7, передает МИР24.
Землетрясение было зафиксировано в 02:28 по кишиневскому времени, эпицентр находился в 111 километрах к югу от города Танабе префектуры Вакаяма.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщается, однако по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Жители Лондона высмеяли новогоднюю елку на Трафальгарской площади
На Трафальгарской площади в центре Лондона зажгла огни рождественская елка. Казалось бы, ничего необычного, но в этом году дерево имеет все шансы стать мемом.
По традиции, ель британцам дарят норвежцы в благодарность за поддержку во время Второй мировой войны. Однако в 2021 году что-то пошло не так. Едва дерево было установлено, лондонцы стали недоумевать в соцсетях и задаваться вопросом: а где все остальное?
Here is the Trafalgar Square tree in daylight. pic.twitter.com/QBgnElcWLh— dan barker (@danbarker) December 1, 2021
Оказалось, что у 20-метровой ели серьезно поломаны ветки, одна сторона как будто ниже другой. Лондонцы выдвинули предположения, что полдерева "потеряли" по пути из Осло. Некоторые решили придерживаться пандемийного тренда и решили, что елка больна коронавирусом. В целом же пользователи соцсетей сошлись во мнении, что рождественскому дереву в этом году "взгрустнулось".
Некоторые, однако, надеялись, что дерево преобразится, когда будет полностью украшено. Но этого не произошло. Иллюминация ничуть не испортила первозданный облик ели.
A tree-normous thank you to everyone who came to see my #ChristmasLights switched on! Don't forget to share your fir-stive #TrafalgarTreeSelfie with me for a RT 🎄⭐️🎉 https://t.co/vkApPhnN5X— Trafalgar Square Tree (@trafalgartree) December 2, 2021
Лесной красавице примерно 92 года, она весит около двух тонн. Церемония вырубки в Норвегии проводится каждый ноябрь, в ней принимают участие лорд-мэр Вестминстера, посол Великобритании в Норвегии и мэр Осло.
До Великобритании ель плывет морем, а в Лондон прибывает уже на грузовике.
До Великобритании ель плывет морем, а в Лондон прибывает уже на грузовике.
1 декабря, 18:41