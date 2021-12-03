https://ru.sputnik.md/20211203/mir-za-sutki-vezd-es-grazhdan-moldovy-zemletryasenie-yaponii-elka-frik-46906893.html

Мир за сутки: въезд в ЕС для граждан Молдовы, землетрясение в Японии и елка-фрик

Мир за сутки: въезд в ЕС для граждан Молдовы, землетрясение в Японии и елка-фрик

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2021-12-03T08:45+0200

2021-12-03T08:45+0200

2021-12-03T08:45+0200

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КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Молдова снова не попала в обновленный накануне Евросоюзом "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию ЕС.Совет ЕС исключил Молдову из списка стран, разрешенных для несущественных поездок, 23 сентября."В соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, в список были добавлены Чили, Кувейт и Руанда, а из списка были исключены Босния и Герцеговина и Республика Молдова", - отмечалось в пресс-релизе.В четверг список был обновлен, однако Молдовы в нем снова не оказалось. Сейчас в перечне - 17 стран, отнесенных ЕС к безопасным:В связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" 26 ноября страны ЕС договорились ввести временные ограничения на все поездки в ЕС из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве.Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных, - отмечается в релизе.В Японии произошло сильное землетрясениеВ акватории Тихого океана у побережья японского острова Хонсю было зафиксировано мощное сейсмособытие. Как отмечается в сообщении Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 5,7, передает МИР24.Землетрясение было зафиксировано в 02:28 по кишиневскому времени, эпицентр находился в 111 километрах к югу от города Танабе префектуры Вакаяма.О разрушениях и пострадавших пока не сообщается, однако по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное". Жители Лондона высмеяли новогоднюю елку на Трафальгарской площадиНа Трафальгарской площади в центре Лондона зажгла огни рождественская елка. Казалось бы, ничего необычного, но в этом году дерево имеет все шансы стать мемом.По традиции, ель британцам дарят норвежцы в благодарность за поддержку во время Второй мировой войны. Однако в 2021 году что-то пошло не так. Едва дерево было установлено, лондонцы стали недоумевать в соцсетях и задаваться вопросом: а где все остальное?Оказалось, что у 20-метровой ели серьезно поломаны ветки, одна сторона как будто ниже другой. Лондонцы выдвинули предположения, что полдерева "потеряли" по пути из Осло. Некоторые решили придерживаться пандемийного тренда и решили, что елка больна коронавирусом. В целом же пользователи соцсетей сошлись во мнении, что рождественскому дереву в этом году "взгрустнулось".Некоторые, однако, надеялись, что дерево преобразится, когда будет полностью украшено. Но этого не произошло. Иллюминация ничуть не испортила первозданный облик ели.Лесной красавице примерно 92 года, она весит около двух тонн. Церемония вырубки в Норвегии проводится каждый ноябрь, в ней принимают участие лорд-мэр Вестминстера, посол Великобритании в Норвегии и мэр Осло.До Великобритании ель плывет морем, а в Лондон прибывает уже на грузовике.

https://ru.sputnik.md/20211125/novye-pravila-vezd-es-moldova-1-mart-chto-izmenitsya-46726875.html

https://ru.sputnik.md/20211121/situatsiya-covid-mir-zemletryasenie-orbitalnaya-stantsiya-46578046.html

https://ru.sputnik.md/20211201/kishinev-glavnaya-elka-strany-46869318.html

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