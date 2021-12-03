https://ru.sputnik.md/20211203/nare-premier-energy-fee-nord-46926754.html
НАРЭ обязало Premier Energy и FEE Nord стать "поставщиками последней надежды"
НАРЭ обязало Premier Energy и FEE Nord стать "поставщиками последней надежды"
Предприятие Furnizare Energie вынуждено прекратить поставки энергии потребителям - их подключат к “поставщикам последней надежды”.
2021-12-03T15:41+0200
2021-12-03T15:41+0200
2021-12-03T16:09+0200
нарэ
электроэнергия
экономика
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) принял решение об обеспечении аварийного отпуска электроэнергии потребителям, обслуживаемым предприятием Furnizare Energie.Компания уведомила НАРЭ, что не сможет поставлять электроэнергию конечным потребителям с 4 декабря в связи с тем, что производитель ЗАО "Молдавская ГРЭС" не может подтвердить поставку электроэнергии на неопределенный срок.Совет директоров НАРЭ обязал поставщиков ICS Premier Energy S.A. и S.A. FEE Nord обеспечить поставку электроэнергии потребителям, обслуживаемым SRL "Furnizare Energie", в качестве "поставщика последней надежды" и предоставить им договоры на поставку электроэнергии в письменной форме в течение максимум восьми календарных дней с даты начала физической поставки электроэнергии.В то же время, согласно решению НАРЭ, системные операторы Moldelectrica, Premier Energy Distribution S.A. и RED Nord S.A. незамедлительно с момента получения соответствующего решения представят поставщикам информацию о конечных потребителях, которые будут переданы им.По данным сайта компании, у SRL "Furnizare Energie" около тысячи потребителей, среди которых крупные предприятия в Кишиневе и регионах Молдовы. Среднемесячный объем поставляемой электроэнергии составляет около 30,6 миллиона кВт/ч.
https://ru.sputnik.md/20211203/semi-nebolshim-dokhodom-poluchat-pomosch-kholodnyy-period-goda-46915755.html
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нарэ, электроэнергия, в молдове, молдова
НАРЭ обязало Premier Energy и FEE Nord стать "поставщиками последней надежды"
15:41 03.12.2021 (обновлено: 16:09 03.12.2021)
Предприятие Furnizare Energie вынуждено прекратить поставки энергии потребителям – их подключат к "поставщикам последней надежды".
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) принял решение об обеспечении аварийного отпуска электроэнергии потребителям, обслуживаемым предприятием Furnizare Energie.
Компания уведомила НАРЭ, что не сможет поставлять электроэнергию конечным потребителям с 4 декабря в связи с тем, что производитель ЗАО "Молдавская ГРЭС" не может подтвердить поставку электроэнергии на неопределенный срок.
Совет директоров НАРЭ обязал поставщиков ICS Premier Energy S.A. и S.A. FEE Nord обеспечить поставку электроэнергии потребителям, обслуживаемым SRL "Furnizare Energie", в качестве "поставщика последней надежды" и предоставить им договоры на поставку электроэнергии в письменной форме в течение максимум восьми календарных дней с даты начала физической поставки электроэнергии.
В то же время, согласно решению НАРЭ, системные операторы Moldelectrica, Premier Energy Distribution S.A. и RED Nord S.A. незамедлительно с момента получения соответствующего решения представят поставщикам информацию о конечных потребителях, которые будут переданы им.
По данным сайта компании, у SRL "Furnizare Energie" около тысячи потребителей, среди которых крупные предприятия в Кишиневе и регионах Молдовы. Среднемесячный объем поставляемой электроэнергии составляет около 30,6 миллиона кВт/ч.