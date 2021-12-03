https://ru.sputnik.md/20211203/natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-po-kreditam-46925447.html
Нацбанк повысил базовую ставку по кредитам
Нацбанк повысил базовую ставку по кредитам
Нацбанк стремится удержать потребителей от немедленного потребления вызванного возросшей экономической активностью.
2021-12-03T15:30+0200
2021-12-03T15:30+0200
2021-12-03T16:07+0200
нацбанк
кредиты
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) принял решение повысить базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 1,0 процентный пункт – до 6,50 процента годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБМ.При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт вырастут на 1,0 процентный пункт – до 8,50 и до 4,50 процента соответственно. Уровень обязательных резервов остается прежним.“Решение принято в целях удержать население от немедленного потребления, которое возникло на фоне экономической активности, проявившейся в текущем году”, – уточнили в НБМ.Национальный банк Молдовы будет продолжать внимательно следить за развитием внутренней и международной среды и готов принять необходимые меры для достижения основной цели – обеспечения стабильности цен, подчеркнули в ведомстве.
https://ru.sputnik.md/20211107/v-storonu-povysheniya-peresmotrel-natsbank--moldovy-prognoz-inflyatsii-46221254.html
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нацбанк, кредиты, в молдове
Нацбанк повысил базовую ставку по кредитам
15:30 03.12.2021 (обновлено: 16:07 03.12.2021)
Нацбанк стремится удержать население от немедленного потребления, вызванного возросшей экономической активностью.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) принял решение повысить базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 1,0 процентный пункт – до 6,50 процента годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБМ.
“Ввиду инфляционных ожиданий правление НБМ приняло решение повысить базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики. Решение направлено на создание денежных условий, необходимых для сдерживания темпов роста потребительских цен”, – говорится в сообщении Нацбанка.
При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт вырастут на 1,0 процентный пункт – до 8,50 и до 4,50 процента соответственно. Уровень обязательных резервов остается прежним.
“Решение принято в целях удержать население от немедленного потребления, которое возникло на фоне экономической активности, проявившейся в текущем году”, – уточнили в НБМ.
Национальный банк Молдовы будет продолжать внимательно следить за развитием внутренней и международной среды и готов принять необходимые меры для достижения основной цели – обеспечения стабильности цен, подчеркнули в ведомстве.