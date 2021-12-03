https://ru.sputnik.md/20211203/natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-po-kreditam-46925447.html

Нацбанк повысил базовую ставку по кредитам

Нацбанк повысил базовую ставку по кредитам

Нацбанк стремится удержать потребителей от немедленного потребления вызванного возросшей экономической активностью.

2021-12-03T15:30+0200

2021-12-03T15:30+0200

2021-12-03T16:07+0200

нацбанк

кредиты

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) принял решение повысить базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 1,0 процентный пункт – до 6,50 процента годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБМ.При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт вырастут на 1,0 процентный пункт – до 8,50 и до 4,50 процента соответственно. Уровень обязательных резервов остается прежним.“Решение принято в целях удержать население от немедленного потребления, которое возникло на фоне экономической активности, проявившейся в текущем году”, – уточнили в НБМ.Национальный банк Молдовы будет продолжать внимательно следить за развитием внутренней и международной среды и готов принять необходимые меры для достижения основной цели – обеспечения стабильности цен, подчеркнули в ведомстве.

https://ru.sputnik.md/20211107/v-storonu-povysheniya-peresmotrel-natsbank--moldovy-prognoz-inflyatsii-46221254.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

нацбанк, кредиты, в молдове