https://ru.sputnik.md/20211203/naznachen-novyy-glavnyy-trener-sbornoy-moldovy-po-futbolu-46920081.html

Назначен новый главный тренер сборной Молдовы по футболу

Назначен новый главный тренер сборной Молдовы по футболу

Исполком Молдавской федерации футбола единогласно проголосовал за нового наставника сборной страны.

2021-12-03T12:59+0200

2021-12-03T12:59+0200

2021-12-03T13:48+0200

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сергей клещенко

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Новым главным тренером сборной Молдовы по футболу назначен Сергей Клещенко. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Молдавской федерации футбола.Клещенко дебютирует в сборной 24 марта, когда состоится матч против команды Казахстана в рамках плей-офф Лиги наций. Игра состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру".Пост главного тренера сборной Молдовы стал вакантным после того, как 30 ноября бывший наставник Роберто Бордин, занимавший этот пост с февраля 2021 года, сообщил о завершении сотрудничества с командой.До сих пор с молдавской сборной работали 14 тренеров, в том числе 8 иностранных специалистов: Ион Карас, Евгений Пиуновский, Александру Мацюра, Александр Спиридон, Анатол Теслев, Александр Куртеян, Иван Данильянц, Виктор Пасулько, Габи Балинт, Штефан Стойка, Игорь Добровольский, Семен Альтман, Энгин Фират и Роберто Бордин.Сергей Клещенко родился 20 мая 1972 года в Криулянах. В качестве игрока выступал за кишиневский "Зимбру", "Спартак" из Орла, Go Ahead Eagles из Нидерландов, питерский "Зенит", "Маккаби" из Хайфы, "Хапоэель" из Тель-Авива, "Черноморец" из Новороссийска, "Бней Иегуду" из Израиля, ФК "Сибирь", "Металлург-Кузбасс" и национальную сборную Молдовы, за которую провел 69 матчей и забил 11 голов (1991-2006).Клещенко – пятикратный обладатель титула чемпиона Молдовы, обладатель Кубка страны, лучший игрок 1994 и 2000 годов, лучший нападающий (1994, 1995, 1998 и 1999 годов), лучший бомбардир первенства Молдовы 1998 года, обладатель Кубка России по футболу 1999 года, победитель чемпионата Израиля (2001 год) и Кубка Лиги этой страны (2002 год).В качестве тренера Клещенко работал с юниорскими командами Молдовы, был главным тренером оргеевского "Милсами", кишиневского "Зимбру", и. о главного тренера португальского "Униан Лейрия", в 2017 году работал вторым тренером в ФК "Ростов", а затем в молодежной и национальной командах страны.Будучи тренером, Клещенко по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Молдовы, а вместе с национальной сборной до 19 лет пробился в элитный раунд отбора на чемпионат Европы 2010-2011 годов.

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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