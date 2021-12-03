https://ru.sputnik.md/20211203/niku-popesku-zayavil-v-stokgolme-o-neobkhodimosti-vyvoda-rossiyskikh-voysk-46922261.html

Нику Попеску выступил с речью на заседании ОБСЕ в Стокгольме

Нику Попеску выступил с речью на заседании ОБСЕ в Стокгольме

Попеску также заявил о необходимости решить проблему с школами с преподаванием на латинской графике в Приднестровье

2021-12-03T14:00+0200

2021-12-03T14:00+0200

2021-12-03T16:08+0200

политика

приднестровье

обсе

нику попеску

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Нику Попеску выступил с трибуны 28-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме.На встрече министры иностранных дел 57 государств-участников обсудили события в области безопасности, которые произошли в этом году в зоне ответственности ОБСЕ.Попеску в своем выступлении подчеркнул решимость властей Молдовы продолжать усилия по поиску комплексного решения конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Молдовы в границах, признанных на международном уровне.Также он подтвердил последовательную позицию властей Молдовы о необходимости полного вывоза запасов боеприпасов и вывода российских войск с территории страны.Глава МИДЕИ обратил внимание министров на положение расположенных в Приднестровье школ с преподаванием на молдавском языке на основе латинской графики.Туров: за 30 лет на берегах Днестра не прозвучал ни один выстрелТему заявлений с требованием вывода российских миротворцев затронул в специальном интервью для Sputnuk Молдова депутат Госдумы Российской Федерации Артем Туров.Он отметил, что к сожалению, продолжают звучать резкие заявления политиков Молдовы, связанные, в том числе, с присутствием российских миротворцев на территории приднестровского региона.Он подчеркнул, что оба берега Днестра развиваются гуманитарно и экономически, идет нормальная человеческая жизнь и цементирующий эффект здесь оказывает присутствие российских военнослужащих."Поэтому заявления ряда молдавских политиков, в том числе тех, которые подстегнуты аналогичными заявлениями политиков западных стран, следует расценить как недальновидные и политически неправильные. Перед тем как говорить об этом вопросе <о присутствии миротворцев> надо решить политическое урегулирование, а до этого пока далеко. Незачем создавать критическую ситуацию, когда вопрос не решен", — сказал Туров.В Стокгольме приняли декларацию по ПриднестровьюМинистры иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ приняли совместную декларацию, в которой подтвердили свою твердую решимость достичь всеобъемлющего, мирного и прочного урегулирования с предоставлением особого статуса для населенных пунктов в Приднестровье.Министры призвали к решению других гуманитарных вопросов в интересах жителей обоих берегов Днестра, в том числе при решении вопросов в сфере автомобильного транспорта.Как и в предыдущих заявлениях, подчеркивалась необходимость как можно скорее возобновить работу переговорного формата "5 + 2".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211202/popesku-poblagodaril-ssha-za-podderzhku-po-pridnestrovyu-46895923.html

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приднестровье, обсе, нику попеску, в молдове