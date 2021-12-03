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Нику Попеску выступил с речью на заседании ОБСЕ в Стокгольме
14:00 03.12.2021 (обновлено: 16:08 03.12.2021)
© Photo : Facebook / Nicu PopescuГлава МИДЕИ Николае Попеску выступил на заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме
Глава МИДЕИ заявил о необходимости решить проблему с школами с преподаванием на латинской графике в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Нику Попеску выступил с трибуны 28-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме.
На встрече министры иностранных дел 57 государств-участников обсудили события в области безопасности, которые произошли в этом году в зоне ответственности ОБСЕ.
Попеску в своем выступлении подчеркнул решимость властей Молдовы продолжать усилия по поиску комплексного решения конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Молдовы в границах, признанных на международном уровне.
Также он подтвердил последовательную позицию властей Молдовы о необходимости полного вывоза запасов боеприпасов и вывода российских войск с территории страны.
Глава МИДЕИ обратил внимание министров на положение расположенных в Приднестровье школ с преподаванием на молдавском языке на основе латинской графики.
Туров: за 30 лет на берегах Днестра не прозвучал ни один выстрел
Тему заявлений с требованием вывода российских миротворцев затронул в специальном интервью для Sputnuk Молдова депутат Госдумы Российской Федерации Артем Туров.
Он отметил, что к сожалению, продолжают звучать резкие заявления политиков Молдовы, связанные, в том числе, с присутствием российских миротворцев на территории приднестровского региона.
"Но мы должны исходить из исторической ситуации. Действительно, был кровопролитный конфликт, который удалось решить только при непосредственном участии Российской Федерации. И за время присутствия наших миротворцев, фактически за 30 лет, не прозвучал ни один выстрел, не произошло ни одного конфликта", — сказал Туров.
Он подчеркнул, что оба берега Днестра развиваются гуманитарно и экономически, идет нормальная человеческая жизнь и цементирующий эффект здесь оказывает присутствие российских военнослужащих.
"Поэтому заявления ряда молдавских политиков, в том числе тех, которые подстегнуты аналогичными заявлениями политиков западных стран, следует расценить как недальновидные и политически неправильные. Перед тем как говорить об этом вопросе <о присутствии миротворцев> надо решить политическое урегулирование, а до этого пока далеко. Незачем создавать критическую ситуацию, когда вопрос не решен", — сказал Туров.
"Поэтому заявления ряда молдавских политиков, в том числе тех, которые подстегнуты аналогичными заявлениями политиков западных стран, следует расценить как недальновидные и политически неправильные. Перед тем как говорить об этом вопросе <о присутствии миротворцев> надо решить политическое урегулирование, а до этого пока далеко. Незачем создавать критическую ситуацию, когда вопрос не решен", — сказал Туров.
В Стокгольме приняли декларацию по Приднестровью
Министры иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ приняли совместную декларацию, в которой подтвердили свою твердую решимость достичь всеобъемлющего, мирного и прочного урегулирования с предоставлением особого статуса для населенных пунктов в Приднестровье.
Министры призвали к решению других гуманитарных вопросов в интересах жителей обоих берегов Днестра, в том числе при решении вопросов в сфере автомобильного транспорта.
Как и в предыдущих заявлениях, подчеркивалась необходимость как можно скорее возобновить работу переговорного формата "5 + 2".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.