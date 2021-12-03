https://ru.sputnik.md/20211203/ostrye-zayavleniya-skandal-vybory-beltsy-itogi-nedeli-moldova-46936212.html

Острые заявления и скандал с выборами в Бельцах: итоги недели в Молдове

Острые заявления и скандал с выборами в Бельцах: итоги недели в Молдове

Заявления президента Молдовы по поводу недопустимости пропаганды со стороны России и других государств в эфирах вещающих в стране телеканалов и скандал с кандидатом в мэры на выборах в Бельцах Таубер - итоги недели в республике.

2021-12-03T18:33+0200

2021-12-03T18:33+0200

2021-12-03T18:50+0200

радио

молдова

майя санду

марина таубер

итоги недели

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В течение нескольких дней в Молдове не утихает скандал с попыткой отстранения кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер от участия во втором туре выборов примара Бельц. Дело дошло до суда, а десятки сторонников политика вышли на уличный протест.Президент Молдовы Майя Санду указала на недопустимость пропаганды со стороны России и других государств в эфирах вещающих в республике телеканалов. Попытка блокировать работу российских телеканалов в Молдавии может негативно сказаться на отношениях Москвы и Кишинева, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Движется ли Молдова постепенно в сторону праволиберальной диктатуры либо власть решила в строгости соблюдать законы? Эти и другие темы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски и Дмитрий Терехов.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, майя санду, марина таубер, итоги недели, видео