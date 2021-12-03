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Суд Бельц выносит решение по вопросу исключения Таубер из предвыборной гонки
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Острые заявления и скандал с выборами в Бельцах: итоги недели в Молдове
Острые заявления и скандал с выборами в Бельцах: итоги недели в Молдове
Заявления президента Молдовы по поводу недопустимости пропаганды со стороны России и других государств в эфирах вещающих в стране телеканалов и скандал с кандидатом в мэры на выборах в Бельцах Таубер - итоги недели в республике.
2021-12-03T18:33+0200
2021-12-03T18:50+0200
радио
молдова
майя санду
марина таубер
итоги недели
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В течение нескольких дней в Молдове не утихает скандал с попыткой отстранения кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер от участия во втором туре выборов примара Бельц. Дело дошло до суда, а десятки сторонников политика вышли на уличный протест.Президент Молдовы Майя Санду указала на недопустимость пропаганды со стороны России и других государств в эфирах вещающих в республике телеканалов. Попытка блокировать работу российских телеканалов в Молдавии может негативно сказаться на отношениях Москвы и Кишинева, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Движется ли Молдова постепенно в сторону праволиберальной диктатуры либо власть решила в строгости соблюдать законы? Эти и другие темы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски и Дмитрий Терехов.
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Андрей Петрик
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молдова, майя санду, марина таубер, итоги недели, видео

Острые заявления и скандал с выборами в Бельцах: итоги недели в Молдове

18:33 03.12.2021 (обновлено: 18:50 03.12.2021)
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
В течение нескольких дней в Молдове не утихает скандал с попыткой отстранения кандидата от Партии "Шор" Марины Таубер от участия во втором туре выборов примара Бельц. Дело дошло до суда, а десятки сторонников политика вышли на уличный протест.
Президент Молдовы Майя Санду указала на недопустимость пропаганды со стороны России и других государств в эфирах вещающих в республике телеканалов. Попытка блокировать работу российских телеканалов в Молдавии может негативно сказаться на отношениях Москвы и Кишинева, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Движется ли Молдова постепенно в сторону праволиберальной диктатуры либо власть решила в строгости соблюдать законы? Эти и другие темы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски и Дмитрий Терехов.
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