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Парламент назначил нового главу телекомпании "Телерадио-Молдова"
Парламент назначил нового главу телекомпании "Телерадио-Молдова"
Депутаты утвердили еще одно назначение в национальную телерадио компанию.
2021-12-03T12:37+0200
2021-12-03T12:40+0200
общество
в молдове
молдова
назначение
парламент
телерадио-молдова
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Владимир Цуркану был назначен генеральным директором национальной компании "Телерадио-Молдова" сроком на семь лет. За это решение на пленарном заседании в пятницу проголосовали 58 депутатов. Согласно законодательству, кандидатура Цуркану была предложена в парламент Наблюдательным советом и советом по развитию национального поставщика услуг в области СМИ. Цуркану имеет ученую степень в области журналистики и коммуникационных наук. Он работал на Радио Молдова, Радио "Свободная Европа" и был членом Координационного совета по аудиовизуальным средствам. В 2014 году награжден президентом Молдовы орденом "Трудовая слава". Ранее компания "Телерадио-Молдова" перешла под контроль парламента.
https://ru.sputnik.md/20211104/komaniya-teleradio-moldova-opyat-pereshla-pod-kontrol-parlamenta-46164442.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, назначение, парламент, телерадио-молдова

Парламент назначил нового главу телекомпании "Телерадио-Молдова"

12:37 03.12.2021 (обновлено: 12:40 03.12.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 18 ноября 2021
Заседание парламента Молдовы 18 ноября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутаты проголосовали за нового главу национального поставщика медиауслуг, которым является "Телерадио-Молдова".
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Владимир Цуркану был назначен генеральным директором национальной компании "Телерадио-Молдова" сроком на семь лет.
За это решение на пленарном заседании в пятницу проголосовали 58 депутатов.
Согласно законодательству, кандидатура Цуркану была предложена в парламент Наблюдательным советом и советом по развитию национального поставщика услуг в области СМИ.
Цуркану имеет ученую степень в области журналистики и коммуникационных наук. Он работал на Радио Молдова, Радио "Свободная Европа" и был членом Координационного совета по аудиовизуальным средствам.
В 2014 году награжден президентом Молдовы орденом "Трудовая слава".
Ранее компания "Телерадио-Молдова" перешла под контроль парламента.
Видеокамера на штативе - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Общество
Компания "Телерадио-Молдова" опять перешла под контроль парламента
4 ноября, 13:24
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