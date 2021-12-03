https://ru.sputnik.md/20211203/parlament-naznachil-novogo-glavu-telekompanii-teleradio-moldova-46918484.html
Парламент назначил нового главу телекомпании "Телерадио-Молдова"
Парламент назначил нового главу телекомпании "Телерадио-Молдова"
Депутаты утвердили еще одно назначение в национальную телерадио компанию.
2021-12-03T12:37+0200
2021-12-03T12:37+0200
2021-12-03T12:40+0200
общество
в молдове
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назначение
парламент
телерадио-молдова
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Владимир Цуркану был назначен генеральным директором национальной компании "Телерадио-Молдова" сроком на семь лет. За это решение на пленарном заседании в пятницу проголосовали 58 депутатов. Согласно законодательству, кандидатура Цуркану была предложена в парламент Наблюдательным советом и советом по развитию национального поставщика услуг в области СМИ. Цуркану имеет ученую степень в области журналистики и коммуникационных наук. Он работал на Радио Молдова, Радио "Свободная Европа" и был членом Координационного совета по аудиовизуальным средствам. В 2014 году награжден президентом Молдовы орденом "Трудовая слава". Ранее компания "Телерадио-Молдова" перешла под контроль парламента.
https://ru.sputnik.md/20211104/komaniya-teleradio-moldova-opyat-pereshla-pod-kontrol-parlamenta-46164442.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, назначение, парламент, телерадио-молдова
Парламент назначил нового главу телекомпании "Телерадио-Молдова"
12:37 03.12.2021 (обновлено: 12:40 03.12.2021)
Депутаты проголосовали за нового главу национального поставщика медиауслуг, которым является "Телерадио-Молдова".
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Владимир Цуркану был назначен генеральным директором национальной компании "Телерадио-Молдова" сроком на семь лет.
За это решение на пленарном заседании в пятницу проголосовали 58 депутатов.
Согласно законодательству, кандидатура Цуркану была предложена в парламент Наблюдательным советом и советом по развитию национального поставщика услуг в области СМИ.
Цуркану имеет ученую степень в области журналистики и коммуникационных наук. Он работал на Радио Молдова, Радио "Свободная Европа" и был членом Координационного совета по аудиовизуальным средствам.
В 2014 году награжден президентом Молдовы орденом "Трудовая слава".
Ранее компания "Телерадио-Молдова" перешла под контроль парламента.