https://ru.sputnik.md/20211203/parlament-naznachil-novogo-glavu-telekompanii-teleradio-moldova-46918484.html

Парламент назначил нового главу телекомпании "Телерадио-Молдова"

Парламент назначил нового главу телекомпании "Телерадио-Молдова"

Депутаты утвердили еще одно назначение в национальную телерадио компанию.

2021-12-03T12:37+0200

2021-12-03T12:37+0200

2021-12-03T12:40+0200

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Владимир Цуркану был назначен генеральным директором национальной компании "Телерадио-Молдова" сроком на семь лет. За это решение на пленарном заседании в пятницу проголосовали 58 депутатов. Согласно законодательству, кандидатура Цуркану была предложена в парламент Наблюдательным советом и советом по развитию национального поставщика услуг в области СМИ. Цуркану имеет ученую степень в области журналистики и коммуникационных наук. Он работал на Радио Молдова, Радио "Свободная Европа" и был членом Координационного совета по аудиовизуальным средствам. В 2014 году награжден президентом Молдовы орденом "Трудовая слава". Ранее компания "Телерадио-Молдова" перешла под контроль парламента.

https://ru.sputnik.md/20211104/komaniya-teleradio-moldova-opyat-pereshla-pod-kontrol-parlamenta-46164442.html

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