https://ru.sputnik.md/20211203/parlament-provel-naznacheniya-v-natsionalnom-banke-moldovy-46921064.html
Парламент провел назначения в Национальном банке Молдовы
Парламент провел назначения в Национальном банке Молдовы
У новых заместителей председателя Нацбанка солидный опыт работы в финансовой сфере.
2021-12-03T14:10+0200
2021-12-03T14:10+0200
2021-12-03T16:04+0200
экономика
в молдове
национальный банк молдовы
парламент
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Татьяна Иваничкина и Аркадий Албул назначены заместителями председателя Национального банка Молдовы (НБМ) сроком на семь лет. Депутаты на пленарном заседании в пятницу проголосовали за два проекта постановлений.Кандидатуру Татьяны Иваничкиной поддержали 58 депутатов. У Иваничкиной более чем десятилетний опыт работы в финансовой сфере республики. Она была консультантом, начальником управления и государственным секретарем Министерства финансов. За кандидатуру Аркадия Албула проголосовали 57 депутатов. Прежде он работал в различных международных финансовых структурах, включая Европейский центральный банк. К обязанностям зампреда НБМ Албул приступит 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба молдавского парламента. Напомним, по закону, зампреды Нацбанка назначаются парламентом по представлению главы НБМ.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, национальный банк молдовы, парламент
Парламент провел назначения в Национальном банке Молдовы
14:10 03.12.2021 (обновлено: 16:04 03.12.2021)
Назначены новые заместители председателя Нацбанка, у них солидный опыт работы в финансовой сфере.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Татьяна Иваничкина и Аркадий Албул назначены заместителями председателя Национального банка Молдовы (НБМ) сроком на семь лет. Депутаты на пленарном заседании в пятницу проголосовали за два проекта постановлений.
Кандидатуру Татьяны Иваничкиной поддержали 58 депутатов. У Иваничкиной более чем десятилетний опыт работы в финансовой сфере республики. Она была консультантом, начальником управления и государственным секретарем Министерства финансов.
За кандидатуру Аркадия Албула проголосовали 57 депутатов. Прежде он работал в различных международных финансовых структурах, включая Европейский центральный банк. К обязанностям зампреда НБМ Албул приступит 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба молдавского парламента.
Напомним, по закону, зампреды Нацбанка назначаются парламентом по представлению главы НБМ.