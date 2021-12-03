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Парламент провел назначения в Национальном банке Молдовы
Парламент провел назначения в Национальном банке Молдовы
У новых заместителей председателя Нацбанка солидный опыт работы в финансовой сфере.
2021-12-03T14:10+0200
2021-12-03T16:04+0200
экономика
в молдове
национальный банк молдовы
парламент
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Татьяна Иваничкина и Аркадий Албул назначены заместителями председателя Национального банка Молдовы (НБМ) сроком на семь лет. Депутаты на пленарном заседании в пятницу проголосовали за два проекта постановлений.Кандидатуру Татьяны Иваничкиной поддержали 58 депутатов. У Иваничкиной более чем десятилетний опыт работы в финансовой сфере республики. Она была консультантом, начальником управления и государственным секретарем Министерства финансов. За кандидатуру Аркадия Албула проголосовали 57 депутатов. Прежде он работал в различных международных финансовых структурах, включая Европейский центральный банк. К обязанностям зампреда НБМ Албул приступит 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба молдавского парламента. Напомним, по закону, зампреды Нацбанка назначаются парламентом по представлению главы НБМ.
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в молдове, национальный банк молдовы, парламент

Парламент провел назначения в Национальном банке Молдовы

14:10 03.12.2021 (обновлено: 16:04 03.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausBanca Națională a Moldovei
Banca Națională a Moldovei - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Назначены новые заместители председателя Нацбанка, у них солидный опыт работы в финансовой сфере.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Татьяна Иваничкина и Аркадий Албул назначены заместителями председателя Национального банка Молдовы (НБМ) сроком на семь лет. Депутаты на пленарном заседании в пятницу проголосовали за два проекта постановлений.
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaТатьяна Иваничкина
Tatiana Ivanicichina - Ministru interimar al Finanţelor - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Татьяна Иваничкина
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кандидатуру Татьяны Иваничкиной поддержали 58 депутатов. У Иваничкиной более чем десятилетний опыт работы в финансовой сфере республики. Она была консультантом, начальником управления и государственным секретарем Министерства финансов.
© Photo : Parlamentul Republicii MoldovaАркадий Албул
Аркадий Албул - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Аркадий Албул
© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
За кандидатуру Аркадия Албула проголосовали 57 депутатов. Прежде он работал в различных международных финансовых структурах, включая Европейский центральный банк. К обязанностям зампреда НБМ Албул приступит 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба молдавского парламента.
Напомним, по закону, зампреды Нацбанка назначаются парламентом по представлению главы НБМ.
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