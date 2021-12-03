https://ru.sputnik.md/20211203/parlament-provel-naznacheniya-v-natsionalnom-banke-moldovy-46921064.html

Парламент провел назначения в Национальном банке Молдовы

Парламент провел назначения в Национальном банке Молдовы

У новых заместителей председателя Нацбанка солидный опыт работы в финансовой сфере.

2021-12-03T14:10+0200

2021-12-03T14:10+0200

2021-12-03T16:04+0200

экономика

в молдове

национальный банк молдовы

парламент

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Татьяна Иваничкина и Аркадий Албул назначены заместителями председателя Национального банка Молдовы (НБМ) сроком на семь лет. Депутаты на пленарном заседании в пятницу проголосовали за два проекта постановлений.Кандидатуру Татьяны Иваничкиной поддержали 58 депутатов. У Иваничкиной более чем десятилетний опыт работы в финансовой сфере республики. Она была консультантом, начальником управления и государственным секретарем Министерства финансов. За кандидатуру Аркадия Албула проголосовали 57 депутатов. Прежде он работал в различных международных финансовых структурах, включая Европейский центральный банк. К обязанностям зампреда НБМ Албул приступит 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба молдавского парламента. Напомним, по закону, зампреды Нацбанка назначаются парламентом по представлению главы НБМ.

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2021

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в молдове, национальный банк молдовы, парламент