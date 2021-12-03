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В парламенте одобрили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио
В парламенте одобрили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио
Теперь Совет по телевидению и радио укомплектован.
2021-12-03T13:07+0200
2021-12-03T13:10+0200
в молдове
общество
молдова
парламент
совет по телевидению и радио
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. На заседании в пятницу депутаты утвердили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио (СТР). За назначения проголосовали 86 народных избранников. Новые члены СТР: Орест Дабижа, Лариса Туря, Татьяна Крестенко, Руслан Михалевский, Лилиана Вицу-Ешану, Анна Гонца, Евгений Рыбка. Все они назначены сроком на шесть лет.Трое из кандидатов были выдвинуты парламентскими фракциями при соблюдении пропорционального представительства большинства и оппозиции. Так, кандидатуры Ореста Дабиджи и Ларисы Туря выдвинула фракция партии "Действие и солидарность" (PAS). В то же время фракция Блока коммунистов и социалистов предложила Татьяну Крестенко.Кандидатуру Руслана Михалевского выдвинула президент Майя Санду, а Лилиану Вицу-Ешану предложили в правительстве. Организации гражданского общества выдвинули двух кандидатов в члены СТР – Анну Гонца и Евгения Рыбку. Согласно молдавскому законодательству, Совет по телевидению и радио состоит из семи членов, один из которых назначается президентом, один – кабмином, трое – парламентскими фракциями, соблюдая пропорциональное представительство большинства и парламентской оппозиции. Двоих выдвигают общественные организации. Напомним, ранее парламент отправил в отставку весь состав Совета по телевидению и радио.Отставка была утверждена после чтения отчета о деятельности СТР. Парламентская комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ посчитала деятельность СТР недостаточной и неадекватной, СТР бездействовал и не принял мер для защиты информационной безопасности граждан и страны.
https://ru.sputnik.md/20211111/parlament-otstavka-sovet-televideniye-radio-46335790.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент, совет по телевидению и радио

В парламенте одобрили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио

13:07 03.12.2021 (обновлено: 13:10 03.12.2021)
CC0 / Pixabay / Astryd_MAD / Пульт
Пульт - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
CC0 / Pixabay / Astryd_MAD /
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Юлия Липовая
Все материалы
Теперь Совет по телевидению и радио в Молдове представлен в полном составе.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. На заседании в пятницу депутаты утвердили кандидатуры семи членов Совета по телевидению и радио (СТР).
За назначения проголосовали 86 народных избранников.
Новые члены СТР: Орест Дабижа, Лариса Туря, Татьяна Крестенко, Руслан Михалевский, Лилиана Вицу-Ешану, Анна Гонца, Евгений Рыбка. Все они назначены сроком на шесть лет.
Трое из кандидатов были выдвинуты парламентскими фракциями при соблюдении пропорционального представительства большинства и оппозиции.
Так, кандидатуры Ореста Дабиджи и Ларисы Туря выдвинула фракция партии "Действие и солидарность" (PAS).
В то же время фракция Блока коммунистов и социалистов предложила Татьяну Крестенко.
Кандидатуру Руслана Михалевского выдвинула президент Майя Санду, а Лилиану Вицу-Ешану предложили в правительстве.
Организации гражданского общества выдвинули двух кандидатов в члены СТР – Анну Гонца и Евгения Рыбку.
Согласно молдавскому законодательству, Совет по телевидению и радио состоит из семи членов, один из которых назначается президентом, один – кабмином, трое – парламентскими фракциями, соблюдая пропорциональное представительство большинства и парламентской оппозиции. Двоих выдвигают общественные организации.
Напомним, ранее парламент отправил в отставку весь состав Совета по телевидению и радио.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
Общество
Парламент отправил в отставку весь состав Совета по телевидению и радио
11 ноября, 15:32
Отставка была утверждена после чтения отчета о деятельности СТР. Парламентская комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ посчитала деятельность СТР недостаточной и неадекватной, СТР бездействовал и не принял мер для защиты информационной безопасности граждан и страны.
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