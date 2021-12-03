https://ru.sputnik.md/20211203/peregovory-putin-bayden-46939546.html
Стало известно, когда произойдут переговоры Путина и Байдена
Стало известно, когда произойдут переговоры Путина и Байдена
Энтони Блинкен рассказал, когда может состояться телефонный разговор лидеров России и США.
2021-12-03T22:36+0200
2021-12-03T22:36+0200
2021-12-03T22:36+0200
политика
в мире
владимир путин
телефонный разговор
джо байден
разговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/12/35165944_0:39:2643:1526_1920x0_80_0_0_2356e98568b6362e9ad29a3de2d74657.jpg
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в "очень скором будущем". Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.Блинкен также добавил, что президент США подтвердит стремление к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.В Белом доме также рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что в данный момент американская сторона прорабатывает возможность разговора двух президентов, но о деталях сообщить не готова.По ее словам, в ходе переговоров Вашингтон планирует высказать Москве свои обеспокоенности о военной активности РФ на границе с Украиной.В Кремле в свою очередь сообщили, что дата разговора президентов России и США еще не согласована, рассматриваются разные варианты, в том числе 7 декабря. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предложения о дате перговоров пока не синхронизированы,Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли 7 декабря для организации встречи, Песков ответил: "И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие".По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, переговоры президентов РФ и США планируется провести после визита российского лидера в Индию, который произойдет 6 декабря. "Да, после. После Индии... Прорабатывается такая возможность", – сказал Ушаков журналистам.Посол России в Соединенный Штатах Анатолий Антонов выразил надежду, что предстоящая беседа президентов двух стран будет способствовать стабилизации двухсторонних отношений и успокоению обстановки, которая "избыточно разогрелась" в последнее время."Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире", – сказал Антонов.
https://ru.sputnik.md/20211202/vstrecha-putin-bayden-mid-rossii-tema-obsuzhdeniya-46898354.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/12/35165944_162:0:2643:1861_1920x0_80_0_0_ce6ed7116c6103d9b19a72d11587a97f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, владимир путин, телефонный разговор, джо байден, разговор
Стало известно, когда произойдут переговоры Путина и Байдена
Энтони Блинкен рассказал, когда может состояться телефонный разговор лидеров России и США.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik.
Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в "очень скором будущем". Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости
.
"Я ожидаю, что они переговорят в очень скором будущем", – заявил он на конференции Reuters NEXT.
Блинкен также добавил, что президент США подтвердит стремление к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.
В Белом доме также рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что в данный момент американская сторона прорабатывает возможность разговора двух президентов, но о деталях сообщить не готова.
"Мы прорабатываем возможность звонка. Когда мы завершим эту работу, мы сообщим", – сказала Псаки.
По ее словам, в ходе переговоров Вашингтон планирует высказать Москве свои обеспокоенности о военной активности РФ на границе с Украиной.
В Кремле в свою очередь сообщили, что дата разговора президентов России и США еще не согласована, рассматриваются разные варианты, в том числе 7 декабря. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предложения о дате перговоров пока не синхронизированы,
"Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видеоконференцсвязи. … Это может быть и в следующую неделю, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы", – сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли 7 декабря для организации встречи, Песков ответил: "И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие".
По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, переговоры президентов РФ и США планируется провести после визита российского лидера в Индию, который произойдет 6 декабря.
"Да, после. После Индии... Прорабатывается такая возможность", – сказал Ушаков журналистам.
Посол России в Соединенный Штатах Анатолий Антонов выразил надежду, что предстоящая беседа президентов двух стран будет способствовать стабилизации двухсторонних отношений и успокоению обстановки, которая "избыточно разогрелась" в последнее время.
"Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире", – сказал Антонов.