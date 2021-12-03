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https://ru.sputnik.md/20211203/peregovory-putin-bayden-46939546.html
Стало известно, когда произойдут переговоры Путина и Байдена
Стало известно, когда произойдут переговоры Путина и Байдена
Энтони Блинкен рассказал, когда может состояться телефонный разговор лидеров России и США.
2021-12-03T22:36+0200
2021-12-03T22:36+0200
политика
в мире
владимир путин
телефонный разговор
джо байден
разговор
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в "очень скором будущем". Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.Блинкен также добавил, что президент США подтвердит стремление к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.В Белом доме также рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что в данный момент американская сторона прорабатывает возможность разговора двух президентов, но о деталях сообщить не готова.По ее словам, в ходе переговоров Вашингтон планирует высказать Москве свои обеспокоенности о военной активности РФ на границе с Украиной.В Кремле в свою очередь сообщили, что дата разговора президентов России и США еще не согласована, рассматриваются разные варианты, в том числе 7 декабря. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предложения о дате перговоров пока не синхронизированы,Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли 7 декабря для организации встречи, Песков ответил: "И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие".По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, переговоры президентов РФ и США планируется провести после визита российского лидера в Индию, который произойдет 6 декабря. "Да, после. После Индии... Прорабатывается такая возможность", – сказал Ушаков журналистам.Посол России в Соединенный Штатах Анатолий Антонов выразил надежду, что предстоящая беседа президентов двух стран будет способствовать стабилизации двухсторонних отношений и успокоению обстановки, которая "избыточно разогрелась" в последнее время."Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире", – сказал Антонов.
https://ru.sputnik.md/20211202/vstrecha-putin-bayden-mid-rossii-tema-obsuzhdeniya-46898354.html
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в мире, владимир путин, телефонный разговор, джо байден, разговор

Стало известно, когда произойдут переговоры Путина и Байдена

22:36 03.12.2021
© Sputnik / Mikhail Metzel  / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mikhail Metzel
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Энтони Блинкен рассказал, когда может состояться телефонный разговор лидеров России и США.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в "очень скором будущем". Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

"Я ожидаю, что они переговорят в очень скором будущем", – заявил он на конференции Reuters NEXT.

Блинкен также добавил, что президент США подтвердит стремление к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.
В Белом доме также рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что в данный момент американская сторона прорабатывает возможность разговора двух президентов, но о деталях сообщить не готова.

"Мы прорабатываем возможность звонка. Когда мы завершим эту работу, мы сообщим", – сказала Псаки.

По ее словам, в ходе переговоров Вашингтон планирует высказать Москве свои обеспокоенности о военной активности РФ на границе с Украиной.
В Кремле в свою очередь сообщили, что дата разговора президентов России и США еще не согласована, рассматриваются разные варианты, в том числе 7 декабря. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предложения о дате перговоров пока не синхронизированы,

"Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видеоконференцсвязи. … Это может быть и в следующую неделю, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли 7 декабря для организации встречи, Песков ответил: "И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие".
По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, переговоры президентов РФ и США планируется провести после визита российского лидера в Индию, который произойдет 6 декабря.
"Да, после. После Индии... Прорабатывается такая возможность", – сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
Политика
Встреча Путина и Байдена - МИД России назвал главную тему для обсуждения
Вчера, 18:03
Посол России в Соединенный Штатах Анатолий Антонов выразил надежду, что предстоящая беседа президентов двух стран будет способствовать стабилизации двухсторонних отношений и успокоению обстановки, которая "избыточно разогрелась" в последнее время.
"Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений, успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе, да и во всем мире", – сказал Антонов.
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