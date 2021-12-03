https://ru.sputnik.md/20211203/pogoda-moldova-novogodnyaya-noch-46925904.html
Какая погода ждет Молдову в новогоднюю ночь
Какая погода ждет Молдову в новогоднюю ночь
Синоптики рассказали, стоит ли ждать в Молдове снега в новогоднюю ночь.
2021-12-03T16:11+0200
2021-12-03T16:11+0200
2021-12-03T16:17+0200
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погода
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В праздничную ночь с 31 декабря на 1 января снега в Молдове не будет. Об этом Sputnik Moldova рассказал руководитель Центра прогнозов погоды Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка.Эксперт пояснил, что в данный момент невозможно на 100% спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь, но в целом метеорологическая картина ясна."Температура воздуха на Новый год в Молдове будет относительно низкой. Ночью ожидаем до минус шести градусов, днем 1 января - минус два-три. Но без снега", - сказал Геннадий Рошка.А на следующей неделе в Молдове метеорологи обещают дожди. В некоторых районах - со снегом. Однако руководитель Центра прогнозов погоды Гидрометеорологической службы утверждает, что снег быстро растает. Ночью температура в Молдове будет колебаться от -7 до + 4, днем - до + 11.
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Анна Юрий
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Юрий
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
новый год, пресс-центр sputnik, погода
Какая погода ждет Молдову в новогоднюю ночь
16:11 03.12.2021 (обновлено: 16:17 03.12.2021)
Синоптики рассказали, стоит ли ждать в Молдове снега в новогоднюю ночь.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В праздничную ночь с 31 декабря на 1 января снега в Молдове не будет. Об этом Sputnik Moldova рассказал руководитель Центра прогнозов погоды Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка.
Эксперт пояснил, что в данный момент невозможно на 100% спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь, но в целом метеорологическая картина ясна.
"Температура воздуха на Новый год в Молдове будет относительно низкой. Ночью ожидаем до минус шести градусов, днем 1 января - минус два-три. Но без снега", - сказал Геннадий Рошка.
А на следующей неделе в Молдове метеорологи обещают дожди. В некоторых районах - со снегом. Однако руководитель Центра прогнозов погоды Гидрометеорологической службы утверждает, что снег быстро растает. Ночью температура в Молдове будет колебаться от -7 до + 4, днем - до + 11.