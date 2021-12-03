https://ru.sputnik.md/20211203/pogodnye-rekordy-46905596.html
Погодные рекорды Молдовы 3 декабря
Погодные рекорды Молдовы 3 декабря
Какой была температура 3 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-03T00:01+0200
2021-12-03T00:01+0200
2021-12-03T00:01+0200
прогноз погоды
рекорды
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 3 декабря 1898 года столбик термометра упал до отметки в –15,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1947 году. Тогда воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 31,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20201023/uchenyy-otsenil-skorost-globalnogo-potepleniya-32125239.html
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 3 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 3 декабря 1898 года столбик термометра упал до отметки в –15,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1947 году. Тогда воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 31,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.