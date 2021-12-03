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Правительство отозвало нескольких послов и назначило новых
Правительство отозвало нескольких послов и назначило новых
Министры проголосовали сразу за несколько назначений.
2021-12-03T09:46+0200
2021-12-03T09:46+0200
в молдове
политика
правительство
молдова
посол
кадры
назначения
аурелиу чокой
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КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Бывший и.о. премьера Аурелиу Чокой назначен послом Молдовы в Германии. За соответствующее решение проголосовали министры на заседании в пятницу. Чокой работает в системе Министерства иностранных дел и европейской интеграции более 25 лет. Ранее он занимал должность посла Молдовы в нескольких странах, включая США, Германию, Китай и Данию.Перед назначением кабинет министров проголосовал за отзыв предыдущего посла Олега Серебряна в связи с истечением срока его дипмиссии. Также на заседании назначили нового посла во Франции, им стала Корина Кэлугэру. Она сменит на этом посту Евгения Ревенко. Кэлугэру работает в системе министерства с 2004 года, она трудилась по направлениям, связанным с ООН, ОБСЕ и является постоянным представителем Молдовы при Совете Европы. В то же время в правительстве решили, что посол Молдовы в Турции Дмитрий Кроитор теперь будет и послом республики в Иордании с резиденцией в Анкаре.Кроитор был вице-премьером МИДЕИ, занимал пост главы (башкана) АТО Гагаузия.
https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html
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в молдове, правительство, молдова, посол, кадры, назначения, аурелиу чокой

Правительство отозвало нескольких послов и назначило новых

09:46 03.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Министры проголосовали сразу за несколько назначений.
КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Бывший и.о. премьера Аурелиу Чокой назначен послом Молдовы в Германии. За соответствующее решение проголосовали министры на заседании в пятницу.
Чокой работает в системе Министерства иностранных дел и европейской интеграции более 25 лет. Ранее он занимал должность посла Молдовы в нескольких странах, включая США, Германию, Китай и Данию.
Перед назначением кабинет министров проголосовал за отзыв предыдущего посла Олега Серебряна в связи с истечением срока его дипмиссии.
Также на заседании назначили нового посла во Франции, им стала Корина Кэлугэру. Она сменит на этом посту Евгения Ревенко.
Кэлугэру работает в системе министерства с 2004 года, она трудилась по направлениям, связанным с ООН, ОБСЕ и является постоянным представителем Молдовы при Совете Европы.
В то же время в правительстве решили, что посол Молдовы в Турции Дмитрий Кроитор теперь будет и послом республики в Иордании с резиденцией в Анкаре.
Кроитор был вице-премьером МИДЕИ, занимал пост главы (башкана) АТО Гагаузия.
Victor Chirilă - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
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