https://ru.sputnik.md/20211203/pravitelstvo-otozvalo-neskolkikh-poslov-i-naznachilo-novykh-46909176.html

Правительство отозвало нескольких послов и назначило новых

Правительство отозвало нескольких послов и назначило новых

Министры проголосовали сразу за несколько назначений.

2021-12-03T09:46+0200

2021-12-03T09:46+0200

2021-12-03T09:46+0200

в молдове

политика

правительство

молдова

посол

кадры

назначения

аурелиу чокой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1f/33105356_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f63c5ec10c8f24583a72f6f4e743c421.jpg

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Бывший и.о. премьера Аурелиу Чокой назначен послом Молдовы в Германии. За соответствующее решение проголосовали министры на заседании в пятницу. Чокой работает в системе Министерства иностранных дел и европейской интеграции более 25 лет. Ранее он занимал должность посла Молдовы в нескольких странах, включая США, Германию, Китай и Данию.Перед назначением кабинет министров проголосовал за отзыв предыдущего посла Олега Серебряна в связи с истечением срока его дипмиссии. Также на заседании назначили нового посла во Франции, им стала Корина Кэлугэру. Она сменит на этом посту Евгения Ревенко. Кэлугэру работает в системе министерства с 2004 года, она трудилась по направлениям, связанным с ООН, ОБСЕ и является постоянным представителем Молдовы при Совете Европы. В то же время в правительстве решили, что посол Молдовы в Турции Дмитрий Кроитор теперь будет и послом республики в Иордании с резиденцией в Анкаре.Кроитор был вице-премьером МИДЕИ, занимал пост главы (башкана) АТО Гагаузия.

https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, правительство, молдова, посол, кадры, назначения, аурелиу чокой