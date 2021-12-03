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Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни, затем похолодание
Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни, затем похолодание
Самый точный прогноз погоды на начало декабря 2021 года: будет ли похолодание и когда ждать снег
2021-12-03T07:00+0200
2021-12-03T07:00+0200
прогноз погоды
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, третьего декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +9 до +14 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до +5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 декабря: днем – от +10 до +12, ночью – от +1 до +3 градусов.Начиная с 4 декабря в стране похолодает, синоптики прогнозируют слабый дождь. Температура воздуха 4-5 декабря поднимется до 6-9 градусов.Праздники и народные приметыТретьего декабря православные чтут память преподобного Григория Декаполита.Святой Григорий родился в Декаполе Исаврийском около 797 года в благочестивой христианской семье. С детства он с большим благоговением изучал Священное Писание, ходил на церковные службы и посещал храм.В начале 830-х годов, во время правления императора Феофила, Григорий Декаполит покинул монастырь и отправился в Константинополь бороться с иконоборческой ересью. В своих проповедях он выступал против иконоборчества, укреплял веру и силу православных, которых мучили еретики. Также он совершал чудеса – изгонял бесов, избавлял от телесных недугов и побуждал многих грешников изменить образ жизни.Преподобный Григорий скончался около 840 года (по другим данным - в 816-ом) в Константинополе от болезни. Нетленные мощи святого сейчас находятся в Румынии.Также православная церковь вспоминает святого Прокла, который служил архиепископом в Константинополе в V веке.На Руси в этот день было принято проклинать нечисть. Это было необходимо, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они, согласно поверьям, прятались от морозов.Когда дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом, возобновлялись поездки между населенными пунктами. Крестьяне молились святому Проклу и просили его об удаче в путешествиях.В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если 3 декабря выпадут осадки, то они будут и 3 июня. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни, затем похолодание

07:00 03.12.2021
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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, третьего декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +9 до +14 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до +5 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 декабря: днем – от +10 до +12, ночью – от +1 до +3 градусов.
Начиная с 4 декабря в стране похолодает, синоптики прогнозируют слабый дождь. Температура воздуха 4-5 декабря поднимется до 6-9 градусов.

Праздники и народные приметы

Третьего декабря православные чтут память преподобного Григория Декаполита.
Святой Григорий родился в Декаполе Исаврийском около 797 года в благочестивой христианской семье. С детства он с большим благоговением изучал Священное Писание, ходил на церковные службы и посещал храм.
В начале 830-х годов, во время правления императора Феофила, Григорий Декаполит покинул монастырь и отправился в Константинополь бороться с иконоборческой ересью. В своих проповедях он выступал против иконоборчества, укреплял веру и силу православных, которых мучили еретики. Также он совершал чудеса – изгонял бесов, избавлял от телесных недугов и побуждал многих грешников изменить образ жизни.
Преподобный Григорий скончался около 840 года (по другим данным - в 816-ом) в Константинополе от болезни. Нетленные мощи святого сейчас находятся в Румынии.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Также православная церковь вспоминает святого Прокла, который служил архиепископом в Константинополе в V веке.
На Руси в этот день было принято проклинать нечисть. Это было необходимо, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они, согласно поверьям, прятались от морозов.
Когда дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом, возобновлялись поездки между населенными пунктами. Крестьяне молились святому Проклу и просили его об удаче в путешествиях.
В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если 3 декабря выпадут осадки, то они будут и 3 июня. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне.
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